Handsballen zorgen voor flinke discussie bij ESPN: ‘Ik snap er helemaal niks meer van’

De Eredivisie-scheidsrechters hebben de afgelopen speelronde veel stof doen opwaaien. Zo was er een onbegrijpelijke penalty na een handsbal van NAC-speler Leo Greiml in het duel met Feyenoord en werd een handsbal van Davy Klaassen bij Go Ahead Eagles – Ajax niet bestraft. Bij Dit was het Weekend op ESPN worden de handsballen besproken en dat zorgde voor een flinke discussie.

“Ik vind ze allebei geen hands”, doelt Kenneth Perez op de handsballen bij zowel Feyenoord – NAC Breda als Go Ahead Eagles. Ook collega-analist Karim El Ahmadi is duidelijk over het moment in De Kuip. “Ik vind dit niet echt een handsbal.”

“Hoe moet hij zich naar beneden gooien? Je zet je toch af? Je gaat toch niet zo plat op de grond?”, vraagt Perez zich af. Hij krijgt bijval van Milan van Dongen, die aangeeft dat het om zijn steunarm gaat. “Ik word wel echt moe van die scheidsrechters, die dat niet begrijpen. Hier moet hij zich dus met zijn hoofd op de grond laten vallen? Wat mensen doen als ze dronken zijn, als ze niet afzetten", vervolgt Perez.

Over de handsbal van Cisse Sandra bij FC Utrecht – Willem II bestaat bij de heren geen twijfel. “Dit vind ik dan meer hands. Hij gooit zijn handen best wel ver voor zijn lichaam. Dit hoeft niet per se toch? Dat vind ik een graadmeter. Je gaat niet met je armen ver van je lichaam naar de bal toe. Dan neem je wel een risico. Bij die jongen van NAC, het alternatief is dat hij plat op zijn hoofd valt. Ik vind dit wel een penalty”, reageert Perez.

Handsbal Davy Klaassen leidt tot discussie

Tot slot wordt de handsbal van Davy Klaassen besproken en daar bestaat meer discussie over. “Ik snap er helemaal niks meer van”, aldus Van Dongen. “Waarom niet? Dit is toch geen hands?”, reageert Perez. “Dit is dan weer geen hands?”, is Van Dongen verbaasd. “Dit is toch bij zijn lichaam”, stelt Perez. “Kenneth, dit is dan toch ook hands”, blijft Van Dongen, die bijval krijgt van El Ahmadi, volhardend.

“Dit is niet bij zijn lichaam vind jij? Dit is een uitgestoken arm?”, reageert Perez. “Nou nee, maar ik vind dit niet minder erg dan die van Willem II, van Sandra”, aldus Van Dongen. “Die van Willem II was wel iets meer uitgestoken, maar dit is ook wel gewoon een handsbal”, steunt El Ahmadi presentator Van Dongen.

Perez beeldt vervolgens het verschil in de armen uit bij Sandra en Klaassen en blijft bij zijn mening. “Dit is toch niet buiten zijn lichaam? Ik vond dit geen penalty, die van NAC vond ik absoluut geen penalty en die van Willem II vond ik meer een penalty”, besluit Perez.

