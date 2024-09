Hans Kraay ziet groot Ajax-talent: 'Valt beter in dan Gaaei'

Hans Kraay jr. ziet bij Jong Ajax een groot talent rondlopen, die hij graag bij het eerste van Ajax zou willen zien. De analist vertelt bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN dat hij het gek vindt dat eerder als buitenspeler wordt ingebracht dan de jongen die hij aan het grote publiek wil introduceren: Jantje Faberski.

Tijdens het onderdeel 'Hans Draait Door' laat hij de kijker kennismaken met het talent van Jong Ajax. "Jantje Faberski, een achttienjarige Pool die sinds zijn zestiende bij Ajax zit." Vervolgens wordt er een fragment laten zien, waarbij Faberski vanaf een meter of dertig een balletje met gevoel achter de laatste linie van Vitesse legt, waaruit ook gescoord wordt. "Dit is Jantje. Jullie zullen het belachelijk vinden, of juist niet. Maar alleen dit balletje op een spits, die werd afgemaakt door Hlynnson, kun je zien dat hij echt kan voetballen."

Hansie Hansie is niet de enige die gecharmeerd is van de jonge buitenspeler. "Ik ben ook nog getipt door Henk Spaan, hij zei: "Deze jongen gaat het echt worden". Hij zal niet in de basis kunnen staan bij Ajax, maar hij valt wel beter in dan Gaaei als rechtsbuiten of Rasmussen als linksbuiten, als er bij Mika Godts na zestig minuten het beste vanaf is."

Tafelgenoot Sjoerd Mossou houdt nog een slag om de arm. "Een hartstikke leuke speler, leuk dat je hem laat zien. Maar je ziet toch ook aan Godts, dat het verschil toch best nog wel groot is. We waren vorig seizoen ook heel enthousiast over Godts bij Jong Ajax. De trainer vindt hem (Faberski, red.) te licht, anders had hij hem er wel bijgenomen." Kraay jr. wil Faberski vooral heel rustig brengen. "Ik ben het wel met je eens dat het voor 15, 30 minuten is. Maar als je Gaaei erin gooit voor Traoré, dan gooi ik liever Jantje erin."

