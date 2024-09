Heracles wint op zeer knappe wijze bij NEC en sprint uit de gevarenzone van de Eredivisie

Heracles Almelo heeft in Nijmegen op zeer knappe wijze van NEC gewonnen. Binnen twintig minuten stond de ploeg van Edwin van de Looi al met 0-2 voor. In het restant van de wedstrijd heeft de ploeg uit Almelo maar één doe;punt tegengekregen, waardoor de drie punten meegenomen worden naar Overijssel. Vooral de eerste helft was voor de neutrale toeschouwer zeer vermakelijk.

NEC Nijmegen stond voorafgaand aan het duel met Heracles Almelo op zes punten. De ploeg uit de Keizerstad won namelijk tegen PEC Zwolle in De Goffert, en was ook te sterk voor Fortuna Sittard. Bij Heracles is de crisis echter iets groter. Slechts drie punten uit vijf duels voor de Almeloërs. Maar in de wedstrijd tegen de Nijmegenaren kwam de uitploeg al gauw op een zeer welkome 0-1 voorsprong.

Doordat NEC-doelman Stijn van Gassel de bal niet helemaal lekker aan het wegwerken was, kwam de bal voor de voeten van Mario Engels, die wel raad wist met die situatie. Na twee minuten stonden de bezoekers uit Overijssel al voor op de thuisploeg. NEC liet er vervolgens geen gras over groeien en knokte zich met kansen van Basar Önal, Koki Ogawa en Sontje hansen terug. Het leidde echter niet tot doelpunten. Sterker nog, als je de kansen zelf niet benut dan vallen ze aan de andere kant, zo luidt één van de voetbalwetten.

In de veertiende minuut kwam Heracles weer eens over de helft van NEC, en niet zonder succes. De bal kwam voor de voeten van Luka Kulenovic, die de bal simpel achter keeper Van Gassel schoot. De rest van de eerste helft ging NEC op zoek naar de aansluitingstreffer. Dirk Proper kreeg nog een grote kopkans, maar hij knikte de bal net voorlangs. In de extra tijd van de eerste helft was het eindelijk raak voor NEC. Ogawa kopte de bal op doel, en via de schouder van Brian De Keersmaecker viel de bal uiteindelijk binnen.

De tweede helft had qua spelbeeld vrij veel weg van de eerste helft, want het was namelijk NEC dat de aanval koos en op jacht ging naar het doelpunt. Veel kansen had NEC wel, maar tot een doelpunt kwam de ploeg echter niet. Het werd 1-2 voor Heracles in Nijmegen. Een knappe overwinning.