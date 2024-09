Johan Derksen looft Noa Vahle, maar haalt vervolgens alsnog hard uit

Johan Derksen vond Noa Vahle donderdagavond een sterke indruk maken als verslaggeefster rondom de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Besiktas. Derksen was in het verleden vaak kritisch op Vahle, maar vond dat de 24-journaliste in de Johan Cruijff ArenA een goede indruk maakte. Toch kan de oud-voetballer het niet laten om kritisch te blijven richting de sportjournaliste van Ziggo Sport.

"Ze stond in die gang, waar je nooit mag staan en dat deed ze heel leuk", zegt Derksen, die doelt op de spelerstunnel in de Johan Cruijff ArenA, waar Vahle vlak voor de aftrap verslag deed. De analist van Vandaag Inside vond dat Vahle 'het erg goed' deed in Amsterdam en vindt het sowieso een goede zet dat Vahle vertrokken is bij SBS.

"Ik vind het wel heel goed dat iemand uit het geslacht De Mol bij de concurrentie het vak leert, want anders wordt nooit geloofd dat het écht is", geeft de analist van Vandaag Inside aan. Als Wilfred Genee tegen De Snor confronteert met het feit dat hij eindelijk eens positief is over Vahle, kan Derksen het echter niet laten om aan te geven dat hij achter zijn eerdere kritiek staat: "Ze heeft grote fouten gemaakt."

Waar Derksen precies op doelt is onduidelijk, maar begin september was de analist van Vandaag Inside kritisch op Vahle nadat hij een goededoelenorganisatie van Linda de Mol zat te promoten op televisie.

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.