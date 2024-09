Martens maakt opstelling van AZ bekend voor eerste Europese treffen onder zijn leiding

Maarten Martens heeft de opstelling van AZ voor de eerste Europa League-wedstrijd sinds 2020 bekendgemaakt. De Belgische trainer, voor wie het zijn eerste Europese wedstrijd als trainer van AZ is, kiest tegen het Zweedse IF Elfsborg voor dezelfde elf als in de met 2-1 gewonnen Eredivisiewedstrijd tegen PEC Zwolle. De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 18.45 uur.

AZ is het Eredivisieseizoen goed begonnen met zestien punten uit de eerste zes wedstrijden. Daarmee bivakkeren de Alkmaarders op een tweede plaats, met twee punten achterstand op koploper PSV. AZ wil de Eredivisie-vorm dolgraag voortzetten in de Europa League, een treetje hoger dan waar het de afgelopen seizoenen in Europa speelde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Maarten Martens beschermt zijn spelers bij AZ: 'Als je dat doet, worden alle vrouwen boos'

Martens kiest op doel wederom voor de pas twintigjarige Rome Jayden Owusu-Oduro. Voor zich ziet de talentvolle doelman net als afgelopen weekend de verdedigers Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Wouter Goes en David Møller Wolfe. Het middenveld bestaat uit Jordy Clasie, Sven Mijnans en Peer Koopmeiners.

Martens kiest voor trefzeker trio voorin

Voorin start AZ met het doelpuntrijke trio Ibrahim Sadiq, Troy Parrott en Ruben van Bommel. Het drietal was in de Eredivisie vooralsnog goed voor twaalf treffers. Parrott wist vooral in het met 9-1 gewonnen duel tegen sc Heerenveen te imponeren. De 24-jarige Ier maakte al zijn vier doelpunten in dit Eredivisieseizoen tegen de Friezen.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Sadiq, Parrott, Van Bommel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend: AZ valt buiten de boot

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt. AZ'ers vallen buiten de top tien.