Maarten Martens beschermt zijn spelers bij AZ: 'Als je dat doet, worden alle vrouwen boos'

AZ speelt woensdagavond zijn eerste duel in het nieuwe Europa League-format, thuis tegen het Zweedse Elfsborg. Maarten Martens ziet deze op papier winbare wedstrijd echter niet als een must win.

"Het is een heel grote uitdaging, want we willen een goed figuur slaan", citeert De Telegraaf Martens op de persconferentie van woensdag. "We beginnen met ambities, zonder daar al te grote uitspraken over te doen. Daarom zie ik het thuisduel met Elfsborg niet als een must win. Maar we willen wel goed starten, het spreekt voor zich dat dat helpt. Je speelt viermaal thuis en in eigen huis wil je laten zien dat je heel goed bent en dat je dominant kan zijn." In de Eredivisie doet de Alkmaarse formatie het met een tweede plek er goed. Het is de vraag of AZ dat in Europa kan doortrekken.

De spelers van AZ bevinden zich straks samen in een hotel en blijven daar mogelijk vanavond ook overnachten. Nu is dat nodig voor een Europees duel, maar Martens heeft dat liever niet, legt hij uit. "Je traint in de het stadion, houdt een persconferentie en gaat dalijk met de groep op hotel. Dat laatste doe je niet iedere drie dagen. Dan worden alle vrouwen boos, dat kan ik mijn spelers niet aandoen."

Na de wedstrijd tegen Elfsborg staan er nog vele wedstrijden tegen grotere tegenstanders (bv. Tottenham Hotspur, Athletic Bilbao) op het programma. Jordy Clasie vindt de wedstrijd van woensdag echter, net als zijn trainer, geen must win. "We willen winnen, daar gaan we ook voor. Maar het is niet zo makkelijk als iedereen denkt. Neem de competitie: clubs uit het rechterrijtje zijn steeds beter georganiseerd, er komt steeds meer kijken in het topvoetbal." Toch sluit de middenvelder af met een positieve noot. "Ik heb heel veel vertrouwen in de ploeg. We willen overwinteren, dat is logisch."

