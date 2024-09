Oosting wil niks weten van ‘schoolreisje’ FC Twente naar Old Trafford: ‘Als we dat goed doen, kunnen we ze pijn doen’

Joseph Oosting neemt het woensdagavond met FC Twente op Old Trafford op tegen Manchester United. De trainer van de Tukkers gelooft in de kansen van zijn ploeg en wil absoluut niet spreken van een ‘schoolreisje’.

Dat FC Twente de trip naar Manchester United voor de wedstrijd in de Europa League moet zien als een ‘schoolreisje’, wil er bij Oosting niet in. “Dat is absoluut niet zo”, is de oefenmeester stellig op de persconferentie, geciteerd door Tubantia. “Er is niemand in de selectie of staf die zegt: ‘Mooi, een uitje naar Manchester’. Ik wil het ook niet horen.”

De trainer vindt namelijk dat zijn ploeg niet bij voorbaat al kansloos is tegen het Manchester United van Erik ten Hag. “Ik geloof altijd in mogelijkheden. Als we durven, denk ik dat we tot kansen kunnen komen.” Wat dat betreft, vindt Oosting dat Twente heeft geleerd van het tweeluik met Red Bull Salzburg in de voorrondes van de Champions League. “Dat was ook een hele sterke tegenstander, vergelijkbaar met Manchester United. Als we goed zijn in de omschakeling, kunnen we ze pijn doen.”

Oude bekenden bij Manchester United

Bij Manchester United komt FC Twente met Ten Hag en René Hake twee bekende gezichten tegen. De huidige trainer van the Red Devils was als speler lang actief in Enschede, terwijl zijn assistent als trainer werkzaam is geweest bij Twente. Wanneer een Engelse journalist aangeeft dat niet iedereen in Engeland fan is van Ten Hag, neemt Oosting het voor hem op. “Ik vind het een hele goede trainer, in Nederland heeft hij veel gewonnen.” De trainer van de Enschedeërs heeft ook nog regelmatig contact met Hake, die hij kent van zijn tijd bij FC Emmen. Toch was dat de afgelopen weken niet het geval. “Ik ben niet zo’n apper”, legt hij uit. Ook Sam Lammers, die is aangeschoven bij de persconferentie, kent veel spelers van de tegenstander. “Maar we hebben geen contact gehad”, legt hij uit.

