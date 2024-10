Mourinho ontvangt gele kaart na bizarre actie om foute beslissing scheidsrechter aan te tonen

José Mourinho liet zich afgelopen weekend maar weer eens gelden in de Turkse competitie. De Portugese oefenmeester van Fenerbahçe was het er niet mee eens dat een treffer van Edin Dzeko werd afgekeurd vanwege buitenspel. In plaats van druk te protesteren bij de vierde man of de scheidsrechter, zoals Mourinho in het verleden wel vaker deed, plaatste hij ditmaal een laptop voor de tv-camera om zijn gelijk te halen.

Scheidsrechter Cihan Aydin was hier niet van gediend en sprintte vervolgens naar de zijlijn om Mourinho de gele kaart te presenteren. Na de wedstrijd haalde Mourinho nogmaals zijn gelijk over het afkeuren van de treffer. “Maar het was geen buitenspel. Als je vanuit onze positie naar de linksback kijkt, dan zie je dat Dzeko geen buitenspel staat”, aldus de Portugees.

Dankzij een goal van Dusan Tadic, even voor het buitenspelmoment van Dzeko, en een eigen doelpunt van Thailisson Kelven wist Fenerbahçe wel met 0-2 te winnen op bezoek bij Antalyaspor. Daarmee herstelde de Turkse topclub zich van de pijnlijke 1-3 nederlaag in eigen huis tegen rivaal Galatasaray.

Na afloop kon Mourinho een kleine sneer richting de arbitrage niet achterwege laten. “Het was een moeilijke wedstrijd, zij stonden heel verdedigend en georganiseerd. De enige ploeg die vandaag geen problemen had, waren de VAR-scheidsrechters. Omdat ze in veel gevallen binnen vijf seconden een beslissing konden nemen met beelden, maar wij werden onder druk gezet.”

Boost voor Mourinho en Fenerbahçe

Mourinho was in ieder geval blij met de driepunter, zo gaf hij te kennen. “Dit geeft ons een kleine morele boost.” Met die boost reist Fenerbahçe komende week af naar Enschede, waar het komende donderdag op bezoek gaat bij FC Twente in de Europa League. Dit duel wordt om 21.00 uur afgetrapt in De Grolsch Veste.

