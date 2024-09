Gefrustreerde Mourinho krijgt pijnlijke nieuwe bijnaam van rivaal Galatasaray

José Mourinho heeft zaterdagavond een nieuwe bijnaam gekregen. De Portugese manager ging in zijn eerste Turkse klassieker met Fenerbahçe in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Galatasaray (1-3), waarna hij flink gefrustreerd was. De oefenmeester besloot om de persconferentie na afloop van het duel over te slaan, wat hem op een pijnlijke bijnaam vanuit Galatasaray kwam te staan.

Fenerbahçe nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen Galatasaray in de derby van Istanbul. Doelpunten van Dries Mertens, Gabriel Sara en een eigen goal van Dominik Livakovic zorgden ervoor dat de bezoekers er met de zege vandoor gingen. Edin Dzeko zorgde vanaf de stip voor de eretreffer voor de thuisploeg.

Mourinho, sinds deze zomer trainer van Fenerbahçe, kon het verlies maar moeilijk verkroppen. De oefenmeester besloot uit frustratie de persconferentie na afloop van het duel te laten schieten, tot grote vreugde van Galatasaray. Op X plaatste de Turkse recordkampioen een post met een foto van een boek met een foto van een huilende Mourinho op de cover. The Crying One, luidt de titel van het boek, waarmee de club refereert aan de bijnaam van de Portugees: The Special One. “Nu te koop in winkels in Kadikoy”, leest het bijschrift. Kadikoy is de wijk van Istanbul waarin het stadion van Fenerbahçe staat.

Ook Engelse account sart Mourinho

Ook het Engelse account van Galatasaray kon het niet laten te sneren naar Mourinho. Op X wordt een afbeelding geplaatst van een glimlachende trainer Okan Buruk, terwijl een onscherpe Mourinho op de voorgrond staat. “The Winner One”, schrijft de club erbij, alweer refererend aan de bijnaam van de trainer van de rivaal.