Mourinho zet de boel op scherp in aanloop naar derby tegen Galatasaray: ‘Je kunt je niet zo gedragen’

José Mourinho heeft het vuurtje in aanloop naar de Turkse derby tussen Fenerbahçe en Galatasaray alvast opgestookt. De Portugese oefenmeester van De Gele Kanaries liet zich uit over Victor Osimhen, de topaanwinst van Galatasaray. In de ogen van Mourinho laat hij zich teveel vallen.

De Portugees begint echter met een lofzang voor de Nigeriaanse spits. “Osimhen is een geweldige speler. Als ik bij een club zat die 70 tot 75 miljoen kon betalen, zou ik hem kopen. Hij is een geweldige speler. Natuurlijk kwam hij in andere omstandigheden. Maar uiteindelijk doen de omstandigheden er niet toe, het belangrijkste is dat Galatasaray absoluut een geweldige speler heeft gekocht”, aldus Mourinho in een interview met de nieuwe Turkse sportzender HT Spor.

In Italië stond Mourinho met AS Roma vijfmaal tegenover het Napoli van Osimhen. Bij de laatste ontmoeting wist de Portugees eindelijk te winnen van de Napolitanen, mede dankzij een rode kaart van de Nigeriaan. In die wedstrijden merkte de trainer één vervelende eigenschap van de 25-jarige goaltjesdief op. “Ik heb geen probleem met Osimhen”, stelt Mourinho. “Integendeel, ik heb een heel goede relatie. Maar elke keer als ik tegen hem speel, praat ik met hem omdat ik niet hou van de manier waarop hij zich gedraagt. Hij laat zich teveel vallen."

Mourinho sprak Osimhen aan

Mourinho, die Osimhen een geweldige speler voor de Turkse competitie vindt, zou de spits daar ook persoonlijk op hebben aangesproken. “De laatste keer dat ik met AS Roma tegen Napoli speelde, had ik een gesprek met hem en zei ik tegen hem: kijk, jij bent een van de twee beste Afrikaanse spelers. Jij en Salah. In het verleden waren er Didier Drogba, Samuel Eto'o, George Weah... je kunt je niet zo gedragen.”