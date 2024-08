Mourinho reageert cynisch na uitschakeling met Fenerbahçe: ‘We hadden de finale toch nooit bereikt’

José Mourinho is er niet rouwig om dat zijn Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League is uitgeschakeld. De Turken gingen na twee wedstrijden met 2-3 onderuit tegen het Franse LOSC Lille. Volgens de Portugese oefenmeester had Fenerbahçe de Champions League toch nooit gewonnen en is de Europa League een beter podium om op te acteren.

“Ik ben altijd eerlijk, ik heb mijn spelers verteld dat ik trots ben op hen. We hebben als een team gespeeld”, steekt Mourinho van wal op de persconferentie. “We hebben twee keer de paal geraakt en hadden nog drie, vier grote kansen. Eén team verdiende het vanavond om door te gaan, maar helaas verloren we.”

"De Champions League is een mooi podium om op te spelen, want je kunt je testen tegen topclubs, maar we hadden de Champions League nooit gewonnen. We hadden zelfs nooit de finale bereikt. Misschien hadden we één of twee topclubs kunnen verrassen. Natuurlijk had ik het liefst in de Champions League gespeeld, maar ik denk dat we veel meer kunnen bereiken in de Europa League”, is Mourinho realistisch.

De Europese toernooien hebben met ingang van komend seizoen een andere opzet en daar is Mourinho niet over te spreken. “Ik weet niet waarom de formats aangepast moesten worden. Ik vind het een beetje vreemd, het zal met geld te maken hebben. In ons geval moeten we met de nieuwe Europa League-opzet dealen”, besluit hij.

