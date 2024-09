FC Twente brengt slecht nieuws de wereld in over duel tegen Fenerbahçe

De Grolsch Veste is slecht bereikbaar voor de supporters van FC Twente tijdens het duel tegen het Turkse Fenerbahçe. Het duel tegen de ploeg van José Mourinho - dat ongetwijfeld zeer goed bezocht gaat worden - brengt voor en na afloop van de wedstrijd obstakels mee voor de fans van de Tukkers. Het volledige treinverkeer rondom de Grolsch Veste zal namelijk plat liggen.

FC Twente is normaliter zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer, aangezien de Grolsch Veste in de buurt ligt van NS Station Enschede Kennispark. Ontzettend veel supporters van de huidige nummer zes van de Eredivisie maken hier dan ook gebruik van. Door werkzaamheden aan het spoor zal het station echter volledig afgesloten worden op 3 oktober, de dag waarop FC Twente in eigen huis Fenerbahçe treft.

Het zal verkeersdrukte op gaan leveren rondom de Grolsch Veste, geeft FC Twente de eigen supporters op de website alvast mee. De club adviseert haar supporters die op wedstrijddagen gebruik maken van de trein op zoek te gaan naar alternatief vervoer. Hetzelfde probleem geldt voor de wedstrijd tegen NAC Breda. Dan rijden er nauwelijks treinen richting de Grolsch Veste. Er rijden dan alleen treinen tussen Hengelo en Enschede.

