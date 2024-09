Robin van Persie richt zich bij ESPN tot twee keer toe tot Serdar Gözübüyük

Robin van Persie kijkt op van de beslissing van Scheidsrechter Serdar Gözübüyük om FC Twente dinsdagavond een strafschop te geven tegen SC Heerenveen, zo geeft de coach van de Friezen na afloop van de wedstrijd aan bij ESPN.

In gesprek met ESPN na de 2-0 nederlaag van Heerenveen geeft Van Persie aan dat hij geen trainer is die over de scheidsrechters gaat klagen, maar de coach heeft zich overduidelijk gestoord aan bepalende beslissingen van scheidsrechter. Daarmee doelt de oud-spits van Arsenal, Manchester United en Feyenoord vooral op de strafschop die Heerenveen tegen kreeg tegen de Tukkers.

"Ik moet zeggen dat het niet meezat bij de 1-0. Je kan iets vinden van de strafschop. Ik heb mijn twijfels over die penalty, maar ik ben geen scheidsrechter. Mickey (Van der Hart, red,) zat in zijn actie en de bal was al naast gegaan. Het is een botsing. Dat is een logisch vervolg", vindt Van Persie, die van mening is dat Gözübüyük de bal niet op de stip had moeten leggen.

Als Gözübüyük wél een strafschop geeft - zoals het geval was - vindt Van Persie dat de arbiter in het tweede bedrijf óók in had moeten grijpen. Kijkend naar de beelden van een kans voor Jacob Trenskow ziet de coach van Heerenveen een soortgelijke situatie als bij de strafschop die zijn ploeg tegen kreeg, want FC Twente-goalie Lars Unnerstall was te laat en haalde Trenskow - buiten het strafschopgebied - onderuit: "Als je het hebt over een botsing, was dat ook een aardige botsing volgens mij! Een vergelijkbaar moment als wat Mickey had. Die zou je volgens mij ook kunnen geven. Het is gecheckt, daarmee is de kous af."

SC Heerenveen-trainer Robin van Persie slaat een opvallende toon aan na de 9-1 nederlaag tegen AZ.