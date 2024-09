Hélène Hendriks begint over Robin van Persie, die dan met de grond gelijk wordt gemaakt

Hélène Hendriks en Rutger Castricum hebben zondagavond met verbijstering gereageerd op de uitspraken van Robin van Persie na afloop van de ontluisterende 9-1 nederlaag van SC Heerenveen tegen AZ. Castricum geeft in het programma De Oranjezondag, waarin regelmatig de actualiteiten binnen de voetballerij worden besproken, aan dat hij het nergens op vindt slaan dat Van Persie tegen zijn spelers heeft gezegd dat hij trots op hen is.

Sportpresentatrice Hélène Hendriks brengt het onderwerp zondagavond ter sprake in haar programma De Oranjezondag op SBS 6. De verslaggeefster geeft aan dat zij met verbazing heeft gekeken naar de uitspraken van Van Persie: "Ik was echt heel verbaasd, dat hij zei dat hij heel trots op die gasten was", zegt Hendriks, die vervolgens bijval krijgt van Castricum: "Dit is toch ongelooflijk. Dit slaat toch nergens op?"

LEES OOK: Van Persie komt met opvallende reactie en krijgt applaus van ESPN

Castricum vervolgt: "Je gaat er met 9-1 af! Het is ook een beetje je eigen straatje schoonvegen, want hij wil aanvallend voetbal spelen. Dit gaat toch nergens over", stelt de journalist. "Ik zeg nog niet eens tegen mijn kinderen als ze met zoveel verloren hebben dat ik trots op ze ben", besluit Castricum lachend.

Bekijk hieronder het volledige fragment, waarin de uitspraken van Robin van Persie worden besproken.