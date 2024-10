PSV’er open voor oproep van Koeman: ‘Eerst een Nederlands paspoort’

staat open om voor het Nederlands elftal te spelen, zo laat de PSV’er weten op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Sporting CP. De Braziliaan heeft echter nog geen Nederlands paspoort en is ook de Nederlandse taal nog niet machtig.

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Sporting CP wordt de contractsituatie van Mauro besproken. De multi-inzetbare speler, die de afgelopen periode vooral als vleugelverdediger opereert, beschikt namelijk over een aflopende verbintenis. De Braziliaan bevestigt dat hij in gesprek is met PSV over een nieuw contract, zo schrijft Marco Timmer van Voetbal International. Toch betekent dit nog niet dat hij ook daadwerkelijk zal blijven in Eindhoven.

Gezien het feit dat Mauro bij de persconferentie is, is de verwachting dat hij dinsdagavond in de basis zal staan bij PSV. Waar dit de afgelopen weken vooral als rechtsback was, kan hij ook goed aan de linkerkant van de verdediging uit de voeten. Waar hij precies speelt, maakt de Braziliaan niets uit. “Zolang ik maar speel, want ik wil het team helpen”, laat hij weten.

Nederlands elftal

Ook het Nederlands elftal komt ter sprake. Mauro, die namens Brazilië enkel jeugdinterlands speelde, geeft aan ervoor open te staan. “Maar dan moet ik wel een Nederlands paspoort hebben”, wordt de verdediger geciteerd door Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. “Dat is nog niet het geval. Ik moet dan ook nog een woordje meer Nederlands spreken.”

