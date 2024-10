Stan Valckx noemt duidelijke favoriet in Champions League-treffen tussen PSV en Sporting

Stan Valckx ziet Sporting Portugal als de grote favoriet in het Champions League-treffen met PSV. De voormalig international speelde in zijn carrière voor beide clubs en verwacht dat de Eindhovenaren een hele kluif aan de Portugezen gaan hebben. Bovendien waarschuwt Valckx nog voor spits Viktor Gyökeres.

“PSV en Sporting Portugal zijn de grootste clubs waarvoor ik in mijn carrière heb gespeeld', aldus Valckx in gesprek met Portugese Record. “Ik was erg enthousiast toen ze bij de loting aan elkaar werden gekoppeld. Helaas spelen ze nu maar één keer tegen elkaar. Anders was ik ook zeker weer even teruggegaan naar Estádio José Alvalade.”

De oud-voetballer, die in zijn carrière 278 wedstrijden speelde voor PSV, is glashelder over wie de favoriet is deze wedstrijd. “Sporting is voor mij de favoriet, vooral omdat PSV verdedigend niet heel sterk is”, vervolgt Valckx, die daarnaast onder de indruk is van het werk van trainer Rúben Amorim en directeur Hugo Viana. “Ik kijk nog altijd met veel plezier naar de duels van Sporting. Ze spelen heel attractief.”

PSV moet oppassen voor Viktor Gyökeres

Valkx waarschuwt de Eindhovenaren voor Victor Gyökeres. De Zweedse spits van Sporting schiet dit seizoen met scherp en is vooralsnog al goed voor elf doelpunten (waarvan tien in de competitie) en drie assists in negen wedstrijden. “Gÿokeres is heel goed bezig. Hij is een doelpuntenmachine", stelt Valkcx bij Record. “Als directeur van VVV-Venlo heb ik nog geprobeerd om hem te huren van Brighton & Hove Albion.”

Naast Gyökeres heeft Valckx ook lovende woorden over voor verdediger Ousmane Diomande. “Ik ben onder de indruk van zijn spel en Zeno Debast is ook een verdediger met heel veel potentie. Hij moet nog wel werken aan zijn één tegen één-duels”, zo stelt de voormalig technisch directeur van PSV.

