Ronald Koeman onder vuur: 'Deze jongen afserveren, ik vind dit een diskwalificatie'

Süleyman Öztürk is kritisch op de beslissing van Ronald Koeman om Marten de Roon (voorlopig) niet meer op te nemen in de selectie van het Nederlands elftal. De journalist van Voetbal International denkt dat de bondscoach hier om verschillende redenen niet verstandig aan heeft gedaan en vindt het een diskwalificatie van de voetballer van Atalanta.

In een video van Voetbal International blikt Öztürk samen met Pieter Zwart en presentator Matthijs Vegter terug op de beslissing van Koeman om door te selecteren en De Roon niet op te nemen in de selectie van het Nederlands elftal: "Hij heeft van Koeman te horen gekregen dat hij voorlopig niet geselecteerd gaat worden, met Daley Blind samen en Georginio Wijnaldum. Je kunt van De Roon niet verwachten dat hij passes geeft als Ryan Gravenberch in Oranje, maar in zijn soort, wat hij doet, is hij in de Serie A gewoon een topper. Zeker bij Atalanta, waar hij Champions League-voetbal speelt", stelt Öztürk.

Vreemd om De Roon af te serveren

De journalist vindt het daarom dan ook een aparte beslissing van de bondscoach van het Nederlands elftal: "Ik vind het best vreemd dat de bondscoach zo'n jongen afserveren, omdat hij niet de passes heeft van Joey Veerman of de flair van Gravenberch. Die saaiheid en degelijkheid kan je best wel gebruiken eigenlijk", stelt Özturk. "Ik vind dit een diskwalificatie voor de voetballer die De Roon is. Ik zou niets zeggen, niet selecteren en niets zeggen. Het toernooi is pas in 2026. Het is toch heel raar dat je nu afscheid neemt van spelers, die je misschien tegen die tijd heel erg goed kan gebruiken", vindt de analist.

Veel middenvelders bij Oranje

Een definitief afscheid lijkt er nog niet te zijn genomen, maar de kans lijkt klein dat De Roon nog in actie komt voor het Nederlands elftal. Het heeft te maken met het feit dat Koeman kiest om door te selecteren én daarnaast beschikt over de nodige middenvelders bij Oranje. Daardoor is er voor De Roon ontzettend veel concurrentie op zijn positie, waardoor speelminuten sowieso minder reëel zouden zijn.

