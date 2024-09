Van der Vaart komt met verrassende naam als partner van Van Dijk

Volgens Theo Janssen en Rafael van der Vaart moet bij het Nederlands elftal een linie naar achteren. De beide oud-internationals zien dat Ronald Koeman veel goede middenvelders tot zijn beschikking heeft, terwijl ze twijfelen over de partner van Virgil van Dijk in het centrum van de defensie.

Bij Studio Voetbal stipt Janssen een discussiepunt aan. "Frenkie de Jong komt straks weer terug bij Oranje. Laten we hopen dat hij net zo fit wordt als dat hij was en ook net zo goed. Hoe ga je het middenveld dan neerzetten? Want Schouten voegt ook heel veel toe aan het Nederlands elftal." Ryan Gravenberch lijkt bij Liverpool zijn draai te hebben gevonden en speelde ook tegen Bosnië-Herzegovina (5-2) sterk. "Als Gravenberch in deze vorm is, ga je bijna denken: waar is er nog plek voor Frenkie?"

Arman Avsaroglu noemt vervolgens de naam van een middenvelder die even vergeten wordt. "En wat denk je van Koopmeiners, die maakt een megaklapper naar Juventus." Koopmeiners kende vorig seizoen een topjaar bij Atalanta Bergamo.

Van der Vaart weet wel hoe hij deze lastige situatie zou oplossen. "Je kunt Schouten een linie terughalen. Als hij achter speelt en dan die ballen geeft... Nu speelt hij ook nooit terug, dat vind ik echt fantastisch. Gisteren (zaterdag, red.) ook, hij neemt hem aan en gelijk speelt hij hem tussen de linies door. Hij is ook snel en sterk, heeft bij PSV vaak op die positie (centraal achterin) gespeeld." Achter andere centrale verdedigers zet Van der Vaart een vraagteken. "De Ligt zag er niet heel goed uit gisteren, De Vrij wordt ook een paar jaar ouder."

Janssen beantwoordt vervolgens zijn eigen vraag en noemt zijn favoriete middenveld bij Oranje. "Bij mij zou Gravenberch op het middenveld staan, Schouten zou naar achteren kunnen, dat vind ik wel een goede. Verder heb je Frenkie en Reijnders op het middenveld. Simons zorgt vervolgens voor de vierde man op het middenveld." Avsaroglu noemt vervolgens nog iemand voor de middelste linie, terwijl Joey Veerman niet genoemd wordt. "Quinten Timber viel ook in en dat is ook een speler waar Koeman het enorm in ziet zitten. Goede speler." Van der Vaart reageert: "Je kan niet iedereen opstellen natuurlijk. Mijn favoriete middenveld zou ook zijn zoals Theo het net zei: Reijnders, Gravenberch, Frenkie de Jong."

