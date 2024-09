had deze zomer naar een andere club kunnen overstappen, maar koos er uiteindelijk voor om bij Feyenoord te blijven. Dat zegt hij in gesprek met Voetbalzone. De middenvelder kijkt uit naar de uitdagingen van dit seizoen, waaronder in de Eredivisie en de Champions League.

Timber raakte tijdens de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd, waardoor de kansen op een transfer afnamen. Dat geeft hij zelf ook toe. "Ik heb mezelf heel erg gefocust op het herstellen en weer fit worden. Ik ben blij bij Feyenoord. Dat heb ik al vaker aangegeven. Er was wel interesse, maar niet van clubs waarvoor ik Feyenoord zou verlaten. Dus ik blijf met veel plezier in Rotterdam."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen ziet Brian Priske een speler wegpesten en iets lachwekkends doen

Toch gebeurde er om Timber heen bij Feyenoord genoeg. Zo vertrokken Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Yankuba Minteh uit Rotterdam, terwijl er ook aan andere spelers werd getrokken (Santiago Giménez, Calvin Stengs, Justin Bijlow). "Feyenoord is een topclub. Ik kan wel zeggen dat elke zomer tot nu toe chaotisch is geweest door de vele wisselingen van spelers. Toen ik hier kwam, speelden we volgens mij met veertien nieuwe spelers. Afgelopen zomer vertrokken er ook weer een aantal, en kwamen er nieuwe jongens bij. Deze zomer gebeurde dat opnieuw." De middenvelder maakt zich nog geen zorgen, na de mindere seizoensstart van de Rotterdammers. "Er zijn gewoon veel dingen veranderd. Dat heeft soms tijd nodig."

Feyenoord speelt dit seizoen weer Champions League, maar werd daarbij aan zware tegenstanders gekoppeld. Zo moet de ploeg van Brian Priske het onder andere opnemen tegen Bayern München, Manchester City en Bayer Leverkusen. Toch ontmoedigt dat Timber niet. "Als je een wedstrijd speelt is er altijd hoop. Ik zal sowieso niet een wedstrijd ingaan van: oh, dit gaan we sowieso verliezen. Vooral in De Kuip heb je altijd een goede kans." Donderdag 19 september staat het eerste duel op de planning, thuis tegen Leverkusen. "We gaan ons stinkende best doen, maar dat het zwaar gaat worden weten we wel, want dat is gewoon een heel goed team. Ze hadden een jaar lang geen competitiewedstrijd verloren, tot afgelopen weekend. Misschien is het wel een tik die ons kan helpen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Champions League-spelerslijst Feyenoord kent één opvallende afwezige

Feyenoord heeft de spelerslijst ingediend voor de competitiefase van de Champions League.