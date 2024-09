Voormalig jeugdinternational Oranje roerloos naar het gras in Championship-duel

De schrik zat er vrijdagavond goed in bij Plymouth Argyle tegen Luton Town toen roerloos naar het gras ging. De Nederlander raakte na een botsing buiten bewustzijn, maar kon na een blessurebehandeling wel zonder ondersteuning het veld verlaten.

Op slag van rust in het duel tussen Plymouth en Luton ging Chong ineens naar de grond. De voormalig Nederlands jeugdinternational was in botsing gekomen met een tegenstander en had daarbij een flinke klap tegen het hoofd gekregen. Na de behandeling kon de buitenspeler wel zonder ondersteuning naar de kleedkamer lopen en was hij aanspreekbaar. Wel had de Nederlander een enorme bult op zijn hoofd. Uit voorzorg werd hij in de rust gewisseld.

Na het duel liet Luton-trainer Rob Edwards weten dat het naar omstandigheden goed ging met Chong. “We moeten alleen kijken wat voor blessure het precies is en of hij een hersenschudding heeft opgelopen”, liet de trainer zich optekenen. “Hij had wel wat pijn, maar het gaat verder goed met hem.”

Luton wint niet zonder Chong

Zonder Chong wist Luton het duel in Plymouth niet te winnen. Al na acht minuten had Rami Al Hajj de thuisploeg op voorsprong gezet. In het tweede bedrijf verdubbelde Ibrahim Cissoko met nog twintig minuten op de klok de voorsprong. Twee minuten later zorgde Victor Moses voor de aansluitingstreffer, waarna Cissoko in blessuretijd met zijn tweede van de avond de eindstand op het bord zette.

