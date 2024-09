Zeer ongelukkig moment van James Lawrence vergroot zorgen van Almere City

PEC Zwolle heeft drie hele belangrijke punten bijgeschreven na een belangrijke 1-0 overwinning tegen naaste concurrent Almere City. In Zwolle waren er weinig kansen, maar door een eigen doelpunt van James Lawrence werd er toch gewonnen.

Voorafgaand stonden beide ploegen op een degradatieplaats. Almere stond op de zeventiende plek met twee punten en PEC op de zestiende plek met vier punten. Beide teams hadden dus echt een overwinning nodig in deze heuse degradatiekraker. De ploeg van Hedwiges Maduro verloor vorige week nog fors van FC Twente met 0-5 en de ploeg van Johnny Janssen verloor thuis met 1-2 van AZ.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste minuut van de wedstrijd kon PEC al gelijk op een 0-1 voorsprong komen door gepruts van Nordin Bakker. De keeper hield de bal te lang aan de voet en Dylan Vente snoepte hem de bal af. De spits legde de bal klaar op de teruggekeerde Younes Namli, maar die schoot tegen de enige man op de doellijn Ricardo Visus aan. Buiten deze kans waren er niet veel grote kansen. Een paar verdwaalde voorzetten gingen er bijna in voor de Zwollenaren, maar meer eigenlijk ook niet.

Almere kwam na de rust beter in de wedstrijd en creëerde ook nog wat kansjes. De grootste was voor Thomas Robinet. De Fransman kwam achter de verdediging en tikte van dichtbij tegen de goed uitgekomen doelman Jasper Schendelaar aan. Maar toch kwam PEC in de 78e minuut op een 1-0 voorsprong door een eigen doelpunt van Lawrence. Damian van der Haar kwam op aan de zijkant en legde de bal voor. Jamiro Monteiro miste de bal nog, maar de verdediger van Almere schoot de bal achter zijn eigen doelman.

Er kwam nog een grote kans voor Almere, maar die werd niet gemaakt en dus pakte PEC drie hele belangrijke punten. Door deze overwinning staan de Zwollenaren op een dertiende plek met zeven punten. Almere blijft voorlopig nog op de zeventiende plek met twee punten. De achterstand op de zestiende plek is op dit moment al minstens vier punten. Dit hangt nog af van het resultaat van NAC tegen FC Twente.