Ajax-tribune in vuur en vlam: flinke sfeeracties in aanloop naar Klassieker

Ajax speelt woensdag in Rotterdam tegen Feyenoord. Na de 6-0 oorwassing van vorig seizoen hopen de Amsterdammers op een heel ander resultaat. Aan de fans ligt het in ieder geval niet: die lieten zich op de training van woensdag duidelijk zien.

De twee Klassiekers van vorig seizoen werden door Ajax op pijnlijke wijze verloren. In september won Feyenoord (door een staking over twee speelmomenten) met 0-4 in Amsterdam, terwijl het in april zelfs 6-0 werd. In de eerste ontmoeting was Santiago Giménez de grote man, terwijl vooral Yankuba Minteh en Igor Paixão op stoom waren tijdens de zesklapper.

Ajax zal met nieuwe trainer Francesco Farioli een ander figuur willen slaan woensdagavond. Dinsdag stond de laatste training op het programma in Amsterdam, waarbij vele fans zich verzamelden om de selectie nog wat extra te motiveren.

Dit deden zij aan de hand van liederen, die uit volle borst werden meegezongen, maar ook met vuurwerk. De spelers namen even een momentje om dit tot zich te nemen en de fans te bedanken. Ook Farioli kon de steun wel waarderen. Bekijk de beelden hieronder.

