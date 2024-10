Ajax ziet toekomstig basisspeler, bedenkt zich geen moment en deelt contract uit tot 2028

Ajax heeft het contract van opengebroken en verlengd. De achttienjarige voetballer, die zijn wedstrijden speelt voor Jong Ajax, ligt door het verlengen van zijn contract tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Konadu speelde tot dusver acht wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen maakte hij zijn debuut voor de beloftenploeg tijdens de uitwedstrijd tegen Jong PSV. De aanvaller - die nog een contract had tot het einde van dit seizoen - staat er goed op in Amsterdam, waardoor de beleidsbepalers van Ajax hebben besloten om hem een nieuw contract aan te bieden.

Artikel gaat verder onder video

“Don-Angelo heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en zet ook dit seizoen goede stappen met Jong Ajax. Hij wordt door Francesco Farioli al regelmatig betrokken bij trainingen van het eerste elftal", geeft directeur voetbal Marijn Beuker aan in een reactie op de contractverlenging van Konadu: "We zijn erg blij met deze verlenging en zien in Don-Angelo een speler die veel potentie heeft om in de nabije toekomst basisspeler te worden van Ajax 1.’’

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees Kwakman schrikt van Ajax en heeft 'te doen' met één speler: 'Hoelang wordt dit nog geaccepteerd?'

Eén speler oogst medelijden na afloop van Ajax - Willem II