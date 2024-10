Arne Slot weet niet wat hij hoort en confronteert journalist onmiddellijk met opvallende uitspraak

Arne Slot heeft woensdagavond met een journalist van de Engelse pers een discussie gevoerd over de dominantie van zijn ploeg in het veld. De Nederlandse coach van Liverpool werd na de 0-1 zege op RB Leipzig verrast door een vraag van een aanwezige verslaggever, waardoor hij een vraag besloot terug te stellen.

Na afloop van het derde gewonnen Champions League-duel van Liverpool wordt op de persconferentie gesuggereerd dat Liverpool de wedstrijd in Leipzig niet zo gedomineerd zou hebben als de vorige wedstrijden die de koploper van de Premier League heeft gespeeld: "Was je niet in het stadion?", vraagt een verbaasde Slot aan de desbetreffende verslaggever: Jij vond dat wij niet domineerden? Hoe ik het zie, is dat we de wedstrijd voor grote delen totaal hebben gedomineerd, net als in de andere wedstrijden, los van die tegen Chelsea", legt de coach van Liverpool uit.

Zorgen over de dominantie van Liverpool, zoals de journalist suggereerde, maakt Slot zich dan ook niet: "Ik maak me totaal geen zorgen. Ik maakte me meer zorgen, als je het zo wil noemen, na de wedstrijd tegen Chelsea. Maar dit is hoe ik onze ploeg wil zien spelen", stelt de trainer. "Natuurlijk hadden we het ook lastig in fases, maar dat hoort erbij op dit niveau. Als je een uitwedstrijd speelt tegen een team uit Pot 1, zullen er ook altijd momenten zijn dat de tegenstander kansen krijgt."

De start voor Slot in Liverpool is in ieder geval uitstekend te noemen. The Reds staan bovenaan in de Premier League, maar ook alle duels in de Champions League tegen AC Milan, Bologna en woensdag tegen RB Leipzig werden gewonnen.

