‘Het meest indrukwekkende wat Slot heeft gedaan bij Liverpool? Niets…’

Arne Slot heeft zondag ook in zijn eerste echte test in de Premier League weten te overtuigen, nadat Chelsea in eigen huis met 2-1 opzij werd gezet. Liverpool is daarmee nog altijd koploper, waarmee de Nederlandse trainer lof oogst van oud-trainer Harry Redknapp en Liverpool-icoon Jamie Carragher.

Slot weet met zijn prestaties tot dusver grote indruk te maken op Redknapp. “Weet je wat het meest indrukwekkende is wat Slot heeft gedaan sinds hij het roer overnam bij Liverpool? Niets…”, wordt de voormalig trainer geciteerd door De Telegraaf. “De beste manier om het op rolletjes te laten lopen, is hetzelfde doen als voorheen”, legt hij dit uit. Volgens Redknapp is Slot intelligent en eerlijk genoeg dit te weten en ook toe te geven.

Ook Carragher, die zijn hele carrière voor Liverpool speelde, is onder de indruk van het werk van Slot. “Hij probeert niet om een heel andere trainer te zijn dan Jürgen Klopp”, geeft de oud-verdediger aan. “Hij durft in Engeland vooral zichzelf te zijn en dat is zijn grootste kracht.” Een andere kracht van Slot ziet de voormalig prof in het feit dat Slot vertrouwen hield in zijn selectie en niet zomaar aankopen heeft gedaan. “Spelers ontwikkelen zich zo sterk, dat er ook in januari weinig aankopen nodig zijn”, voorspelt hij.

Curtis Jones van ‘topklasse’

De wedstrijd tegen Chelsea was daar een goed voorbeeld van, aangezien de zelfopgeleide Curtis Jones matchwinner werd. “Jones was geweldig”, zag Carragher. “Hij creëerde een strafschop voor zijn ploeg, hij maakte de 2-1 en was als middenvelder zowel verdedigend als aanvallend overal. En dat zeg ik over een speler die niet eens altijd in de basis staat, omdat hij met enorme concurrentie te maken heeft.” De oud-verdediger vindt dat Slot eerst moet kijken naar wat Jones heeft laten zien voordat hij in de winter de transfermarkt opgaat. “En dat is heel veel. Slot weet dat hij al een middenvelder van topklasse in huis heeft.”

