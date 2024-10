Sander Westerveld en Simon Cziommer clashen bij Viaplay: ‘Jij hebt te veel gedronken’

Sander Westerveld en Simon Cziommer worden het zondagavond in de rust van Liverpool - Chelsea niet eens over een discutabele beslissing van scheidsrechter John Brooks. Westerveld suggereert zelfs dat zijn collega-analist van Viaplay ‘bij de brunch te veel gedronken heeft’.

In de zesde minuut van de wedstrijd vergreep Tosin Adarabioyo zich net over de middenlijn aan Diogo Jota. Adarabioyo was de laatste verdediger van Chelsea, maar kwam weg met geel in plaats van rood. In de studio van Viaplay wordt de vergelijking getrokken met de rode kaart die William Saliba zaterdagavond ontving tijdens Bournemouth - Arsenal, toen de verdediger van Arsenal na een halfuur tegenstander Evanilson neerhaalde en met rood kon inrukken.

Cziommer legt in de studio van Viaplay uit dat hij de twee situaties niet vergelijkbaar vindt. “Ik vind het geen rode kaart voor Tosin. Kijk, hoe de bal wegdraait naar buiten. Er is veel minder sprake van een directe doortocht naar het doel”, zegt de Duitse oud-prof.

Vervolgens wordt er geschakeld met Anfield, waar Westerveld, oud-doelman van onder meer Liverpool, analist is namens Viaplay. Westerveld is duidelijk in zijn oordeel en vindt dat Adarabioyo met rood van het veld gestuurd had moeten worden. “Scheidsrechters kijken toch ook naar wedstrijden? We hebben gisteren Bournemouth - Arsenal gezien. Exact hetzelfde moment!”, foetert Westerveld.

Westerveld richt zich vervolgens tot Cziommer. “Ik hoorde Simon zeggen dat het geen rode kaart was… Ik denk dat je bij de brunch te veel gedronken hebt”, sneert Westerveld, die Cziommer vervolgens vraagt ‘wat voor reden hij kan geven om geen rode kaart te geven’. De Duitser reageert: “Sander, je moet even goed kijken. Die bal draait weg van de goal. De bal gaat niet naar de goal toe, Sander, dus het is geen rood. Ik weet dat jij heel graag wil dat het rood is.”

