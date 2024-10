Slot wordt in minuut 97 helemaal gek, maar mag toch overwinning op Chelsea vieren

Liverpool heeft zondagavond gewonnen van Chelsea. Op Anfield duurde het lang voordat de wedstrijd echt op gang kwam, waarna de ploeg van Arne Slot uiteindelijk nipt won: 2-1. Curtis Jones was de gevierde man bij de thuisploeg. Hij verdiende een penalty in de eerste helft voor Liverpool en scoorde vlak na de gelijkmaker van Chelsea de tweede treffer voor de thuisploeg. Door de overwinning staat Liverpool ook na de achtste speelronde bovenaan in de Premier League.

Bij Chelsea maakte rechtsback Reece James zijn rentree na maandenlang blessureleed. Bij Liverpool mocht Cody Gakpo in de basis beginnen. Dat ging ten koste van Luis Díaz, die een vermoeiende week met veel reizen achter de rug had. Datzelfde gold voor Alexis Mac Allister hij werd vervangen door Curtis Jones. In het doel nam Caoimhín Kelleher plaats, de Ierse international nam de plaats in van de geblesseerde Alisson Becker.

De wedstrijd ging traag van start met twee teams die elkaar in evenwicht hielden. Het eerste noemenswaardige moment vond plaats in de 29e minuut, toen Levi Colwill in het strafschopgebied Jones neerhaalde toen deze wilde schieten. Mohamed Salah schoot de bal van elf meter vervolgens hard en hoog raak, Robert Sánchez kansloos latend: 1-0. In de 32e minuut was Nicolas Jackson dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot van rechts van het doel ging via de lat over. Omdat scheidsrechter John Brooks een gegeven penalty in de laatste minuut van de eerste helft op advies van de VAR terug draaide was 1-0 de ruststand.

Vrijwel meteen na rust scoorde Chelsea de gelijkmaker. Nicolas Jackson werd in eerste instantie nog teruggefloten wegens buitenspel, maar na de VAR check bleek Ibrahima Konaté dat met zijn linker teen op te heffen: 1-1. Twee minuten later herstelde Liverpool de marge weer. Salah had een heerlijke half hoge voorzet in huis en bereikte Jones. De middenvelder nam de bal niet helemaal lekker aan op vijf meter van het doel, maar wist de bal toch net genoeg te raken om de uitkomende Sánchez te passeren: 2-1. Daarna ging Chelsea op jacht naar de gelijkmaker, maar wist het nauwelijks tot kansen te komen. Liverpool hield het goed dicht en loerde op de beslissende counter, maar ook die kwam er niet.

Arne Slot wordt gek aan de zijlijn

Hoe groot de spanning was, bleek wel in minuut 97, de laatste minuut van de blessuretijd. Toen kreeg Liverpool een vrije trap tegen na een duel tussen Darwin Núñez en Renato Veiga. Aan de zijlijn zakte Slot door zijn knieën, greep hij naar het hoofd en schreeuwde hij om zijn onvrede over die beslissing kenbaar te maken. Een minuut later mocht hij toch juichen, want de overwinning kwam niet meer in gevaar. Daardoor bleef het bij 2-1 en won Liverpool de eerste grote wedstrijd van het seizoen.

Door de zege, de zevende alweer in acht competitiewedstrijden, herovert Liverpool de koppositie op Manchester City, dat eerder op zondag diep in blessuretijd won van Wolverhampton Wanderers. Volgende week zaterdag staat de kraker in Londen tegen Arsenal op het programma, maar eerst wacht midweeks de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Chelsea speelt volgend weekend tegen Newcastle United nadat het donderdag in Griekenland heeft gespeeld tegen Panathinaikos in de Europa Conference League.

