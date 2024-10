Commentator Dennis van Eersel ontving klacht na opmerking over Turkse scheidsrechter bij Benfica - Feyenoord

Dennis van Eersel verzorgde afgelopen woensdag namens Radio Rijnmond het livecommentaar bij het Champions League-duel tussen Benfica en Feyenoord (1-3). De commentator ontving een dag later een klacht van een luisteraar, vanwege een opmerking over de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler.

Van Eersel is vrijdag te gast bij FC Rijnmond. Hij onthult dat hij na Benfica – Feyenoord een klacht ontving, omdat hij in zijn livecommentaar op enig moment zei dat Umut Meler ‘marchandeerde’. “Niet iedereen kent dat woord. Er was een klacht binnengekomen bij Rijnmond. Er was gebeld. Ik heb daar om moeten lachen, want die luisteraar kende het woord ‘marchanderen’ niet.”

“Ik zei in mijn commentaar dat de scheidsrechter aan het marchanderen was. Ik zei: fijn dat de spelers hem dat uitleggen, maar die weten natuurlijk niet hoe ze dat in het Turks moeten zeggen”, legt Van Eersel uit. “Maar de luisteraar dacht ik zei dat deze scheidsrechter niet wist wat masturberen was in het Turks. Ik heb deze luisteraar dus uitgelegd wat marchanderen is. Ik heb hem nog wel de wedervraag gesteld: wat is dat andere woord dan?”

Van Eersel is overduidelijk in een lollige bui: “Weet je, dit soort kritiek trek ik mezelf gewoon heel erg af… Aan. Sorry!” Het verhaal van Van Eersel leidt tot ongemakkelijk gelach bij presentator Bart Nolles en tafelgasten Nasser El Khayati en Diego Biseswar.

🍆💦 | @DennisVanEersel kreeg een opvallende klacht over zijn radiocommentaar van afgelopen woensdag. "Dit soort kritiek trek ik me altijd af... uhh aan." #benfey pic.twitter.com/HXWm7CQq8F — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) October 25, 2024

