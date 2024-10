Dochters bevestigen groot nieuws: 'Hij gaat naar Duitsland, superspannend'

De officiële aankondiging moet nog volgen, maar de dochters van Kees van Wonderen hebben alvast bevestigd dat hun vader aan de slag gaat bij Schalke 04. Zaterdagavond maakten diverse media in Duitsland al melding van de naderende aanstelling van Van Wonderen in Gelsenkirchen

Dochters Emilie en Maaike werken zondag in een koffietentje bij de Adelaarshorst rondom de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo. Hun vader was tussen 2020 en 2022 trainer van Go Ahead. “Hij gaat naar Duitsland naar Schalke. Dus dat is super spannend”, bevestigt Emilie aan ESPN.

Maaike beaamt: “Hij heeft er superveel zin in. Hij is super enthousiast en kan niet wachten om te beginnen.” Emilie vertelt dat de overstap al enige tijd in de pijplijn zat, ondanks dat het nieuws pas zaterdagavond naar buiten kwam. “Je maakt dat wel een beetje mee. Ze waren al langer in gesprek. Uiteindelijk is het heel snel gegaan.”

“Dat maak je dan wel mee. Dat is gek”, zegt ze. “Het is snel schakelen, maar je ziet wel hoeveel zin hij er in heeft. Dus dat is gaaf om te zien. Ik denk een mooie grote club en een mooie uitdaging dus we zijn benieuwd hoe het allemaal gaat lopen.”

Update 13.55 uur: Schalke 04 bevestigt komst Van Wonderen

Kees van Wonderen is de nieuwe trainer van Schalke 04, zo bevestigt de club uit de 2. Bundesliga. Hij volgt de ontslagen Karel Geraerts op en tekent een contract tot medio 2026. Robert Molenaar wordt zijn assistent. "Het is een uitdaging om in een lopend seizoen aan de slag te gaan, maar we doen dat vol vertrouwen en met overtuiging", zegt Van Wonderen op de website van de club. "We hebben alle wedstrijden van dit seizoen geanalyseerd en een plan ontwikkeld waarmee we gaan werken."

