Schalke 04 kiest voor de derde keer voor een Nederlandse trainer

Het ziet ernaar uit dat Kees van Wonderen de nieuwe hoofdtrainer wordt van Schalke 04. De oefenmeester werd zaterdagavond gesignaleerd in de Veltins-Arena, waar Schalke het opnam tegen Hertha BSC. Verschillende Duitse media concluderen dat hij de ontslagen Karel Geraerts opvolgt bij Schalke.

Van Wonderen vertrok afgelopen zomer bij sc Heerenveen, na het aflopen van zijn contract. Sindsdien is hij clubloos. Daar lijkt dus verandering in te komen: media als BILD, Sky Deutschland en Der Westen rekenen erop dat Van Wonderen binnen afzienbare tijd wordt gepresenteerd bij Schalke, dat actief is in de 2. Bundesliga.

Geraerts werd eind september ontslagen bij Schalke, na slechts zes speelrondes. In die zes duels had hij slechts vier punten gepakt. Interim-trainer Jakob Fimpel debuteerde vervolgens met een 1-2 zege op Preussen Münster.

De 55-jarige Van Wonderen staat voor het eerst in zijn voetbalcarrière voor een buitenlands avontuur. Zijn gehele spelerscarrière (tussen 1989 en 2004) en trainerscarrière (vanaf 2007) was hij werkzaam in Nederland. Als hoofdtrainer was hij actief bij Go Ahead Eagles en Heerenveen.

Van Wonderen wordt na Huub Stevens en Fred Rutten de derde Nederlandse hoofdtrainer van Schalke, al was Eddy Achterberg in 2004 kortstondig interim-trainer.