Marciano Vink haalt keihard uit tijdens Heracles - Ajax: 'Hij is zeer zwak, ik kan niet anders zeggen'

Marciano Vink is geen liefhebber van Edwin van de Graaf. De analist van ESPN noemt Van de Graaf in de pauze van Heracles Almelo - Ajax een ‘zeer zwakke’ scheidsrechter. In de ogen van Vink beoordeelde Van de Graaf een duel tussen Damon Mirani compleet verkeerd.

Vink krijgt van Cristian Willaert de vraag wat voor scheidsrechter Van de Graaf is. “Een zeer zwakke. Ik kan het niet anders zeggen”, antwoordt de analist, die het moment tussen Brobbey en Mirani gebruikt ter illustratie. In de 35e minuut van de wedstrijd vocht Brobbey een duel uit met Mirani, die de spits van Ajax vasthield aan de arm, zo vond Brobbey. De Ajacied viel op de grond en raakte de bal met zijn handen aan, waardoor Van de Graaf - die het vasthouden niets vond - een vrije trap aan Heracles Almelo gaf vanwege de handsbal van de spits. Dit viel zeer slecht bij Brobbey.

Na het fluitsignaal van scheidsrechter Van de Graaf gooide Brobbey de bal weg, maakte hij een wegwerpgebaar naar de arbiter van dienst en liep hij woedend weg. Voor Van de Graaf was dit reden genoeg om de spits van Ajax te bestraffen met een gele kaart. Ook aanvoerder Jordan Henderson, die het opnam voor zijn teamgenoot, werd vanwege zijn protest op de bon geslingerd door Van de Graaf.

Vink reageert: “Mirani houdt hem in eerste instantie vast, maar Brobbey krijgt ook een judoachtige beenveeg. Dan moet je daar gewoon fluiten voor een vrije trap voor Brobbey. De aanvoerder (Henderson, red.) komt dan vragen stellen, wat ik heel goed begrijp, want zijn ploeggenoot krijgt een gele kaart voor een heel overdreven reactie. De regel is nu eenmaal dat je daar geel voor krijgt. Maar de scheidsrechter moet gewoon beginnen met het nemen van een goede beslissing: een vrije trap voor Brobbey. Punt.”

“Dan voorkom je dat je gele kaarten moet uitdelen en een aanvoerder ook nog een gele kaart moet geven”, aldus Vink, die niet opkijkt van de frustratie bij Brobbey. “Hij zit er al niet lekker in vanwege een gemiste kans. En er was daarvoor al een worstelmoment op de helft van Heracles. Dit was dus het derde negatieve moment voor Brobbey in de eerste helft. Ik snap de frustratie. Hij moet zich zo niet uiten, maar de scheidsrechter moet daar gewoon normaal fluiten, en niet nalaten om te fluiten omdat het Brobbey is.”

