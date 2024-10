Elvis Manu valt in korte tijd gigantisch veel af: bizar verschil in drie weken tijd

FC Volendam versterkte zich op 1 oktober, ruim drie weken geleden, met Elvis Manu. De 31-jarige aanvaller is sindsdien liefst negen kilo afgevallen, zo onthult hoofdtrainer Rick Kruys.

Manu bezorgde FC Volendam afgelopen dinsdag met een laat doelpunt een 3-2 overwinning op FC Den Bosch. Kruys zei na die wedstrijd al dat de voormalig spits van onder meer Feyenoord de afgelopen weken behoorlijk is afgeslankt. "Hij is sinds hij bij ons is negen kilo afgevallen", zei de oefenmeester van FC Volendam onder meer tegen ESPN.

Vrijdagavond wordt Kruys voor de camera van ESPN opnieuw gevraagd naar het gewicht van Manu. “Dat heeft hij zelf gedaan. Hij heeft commitment getoond en die kilo’s kwijtgeraakt om fit te worden. Hoe hij dat heeft gedaan? Ik denk dat hij gewoon door minder te eten”, reageert de coach.

Hans Kraay junior reageert in de studio van ESPN op het gewichtsverlies van Manu, die voordat hij neerstreek bij FC Volendam liefst acht maanden zonder club zat. “We hebben hem bij ESPN een aantal keer te gast gehad in De Voetbalkantine. Hij wilde zó graag en hij begreep niet waarom hij zo weinig kansen kreeg. Dat was dus omdat hij te zwaar was. Hij heeft zijn laatste strohalm dus gegrepen. Hij viel in tegen FC Den Bosch en maakte de winnende goal. Dit zal hem energie geven om nog één, twee kilo af vallen”, aldus de analist.

