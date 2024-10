Eredivisie-verdediger domineert Haaland en geeft Noorse goalgetter gigantisch pak slaag

heeft een droomavond achter de rug met Oostenrijk. De verdediger van Feyenoord won met het Alpenland in de Nations League ruim van Noorwegen (5-1) en legde zijn directe tegenstander Erling Braut Haaland aan banden.

Het verschil werd door Oostenrijk gemaakt in de tweede helft. Halverwege stond er namelijk een 1-1 tussenstand op het scorebord. Marko Arnautovic opende in de achtste minuut van de wedstrijd met een verwoestend schot via het aluminium de score namens Oostenrijk, waarna Alexander Sørloth op slag van rust de score nivelleerde. Haaland schoot in de eerste helft een keer op paal, maar werd verder gedomineerd door Trauner en diens collega-verdediger Philipp Lienhart.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-fans zijn klaar met voormalig publiekslieveling: 'Hij heeft het niveau niet meer'

Na de onderbreking nam Oostenrijk razendsnel afstand van Noorwegen. Arnautovic maakte vier minuten na rust zijn tweede doelpunt van de avond en daarna liep de thuisploeg via Lienhart en Stefan Posch binnen het kwartier uit naar een 4-1 voorsprong. Michael Gregoritsch bepaalde twintig minuten voor tijd de eindstand op 5-1. Daarna kwam het scorebord niet meer in beweging.

In de slotfase werd er volop gewisseld door beide teams. Trauner werd een kwartier voor tijd gewisseld bij Oostenrijk, waar voormalig PSV-verdediger Phillipp Mwene als linksback de negentig minuten volmaakte en ex-Ajacied Florian Grillitsch als invaller zijn rentree maakte.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.