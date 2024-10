ESPN-commentator Leo Oldenburger richt zijn pijlen plots op ontzettend zwakke schakel van Ajax

is in de eerste helft van Heracles Almelo - Ajax het mikpunt van kritiek. Onder meer ESPN-commentator Leo Oldenburger richt zijn pijlen op de Kroatische centrumverdediger van Ajax.

Ajax moest zondag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo binnen het halfuur tweemaal vissen. Volgens Oldenburger stond Sutalo bij beide tegendoelpunten ‘negatief in het daglicht’, zo zei de commentator van ESPN na een halfuur spelen in zijn liveverslag.

Bij de 1-0 van Luka Kulenović na twaalf minuten voetballen verdedigde Sutalo zwak uit. Hij speelde de bal in de voeten van Shiloh ’t Zand en greep daarna in de zestien niet in, waardoor de bal uiteindelijk voor de voeten kwam van Kulenović, die vervolgens doeltreffend uithaalde.

Vervolgens vertolkte Sutalo ook een negatieve hoofdrol bij de 2-1 van Mario Engels. De stopper speelde de bal in de opbouw slordig in de voeten van Engels, waarna de middenvelder van Heracles van eigen helft een ongelooflijke inzet produceerde die in één keer binnenviel.