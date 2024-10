Farioli onbewogen na kritiek: 'Het interesseert hem niet wat je vraagt, wat je doet, wat je zegt'

Francesco Farioli rouleert er bij Ajax op los en dat doet Hans Kraay junior denken aan voormalig PSV-trainer Roger Schmidt. Ondanks alle kritiek blijft de Italiaanse oefenmeester onverstoorbaar vasthouden aan het rouleren, iets waar de ESPN-analist vraagtekens bij heeft.

“Ik heb hem al een paar keer gevraagd waarom hij in de eerste zestig minuten niet met de beste elf start. Dan heb je hopelijk het verschil gemaakt en dan heb je nog een fris ploegje wat erin komt. Daar gelooft hij dus niet in”, vertelt Kraay junior in het programma Voetbalpraat. “Hij is wel iemand die heel goed op data afgaat. Ik heb hem ook een aantal keer gevraagd waarom Brobbey niet negentig minuten kan spelen. Het interesseert hem niet wat je vraagt, wat je doet, wat je zegt. Hij houdt zich vast aan de mensen om zich heen die zeggen: vandaag zo lang, vandaag zolang.”

Mario Been haakt vervolgens in op het betoog van Kraay junior. “Heeft het ook niet te maken met het feit dat je andere spelers tevreden wil houden door ze ook minuten te geven? Want je hebt Akpom en Weghorst erachter zitten, ga die maar de hele wedstrijd op de bank laten zitten”, kijkt de analist naar de brede Ajax-bank.

Kraay junior legt vervolgens uit dat Farioli niet van plan is om af te wijken van zijn handelswijze. “Bij RKC-uit vroeg ik hem voor de wedstrijd: ben jij niet een gokker? Want hij zette Godts en Traoré, die best in vorm waren en het verschil kunnen maken tegen een ploeg die zich redelijk ingraaft, op de bank. Banel en Rasmussen zijn niet twintig procent minder, maar echt wel zeventig procent minder. In de 78ste minuut kwamen Traoré en Godts erin, die geweldig invallen, en ze maakten het verschil. Na afloop vroeg ik hem of hij niet te veel gegokt had en daarop zei hij: nee hoor, ze (Banel en Rasmussen) hebben ze weg geplaveid voor Traoré en Godts.”

Van Polen vindt handelswijze Farioli 'mooi'

Tafelgenoot Bram van Polen is wel te spreken over de handelswijze van Farioli bij Ajax. “Ik vind het wel mooi. Het is wel een keer even wat anders. Hij gelooft hier heilig in en is overtuigd van zijn eigen visie”, looft de voormalig voetballer van PEC Zwolle de Italiaanse oefenmeester.

Farioli een type Schmidt

"Hij is meer een type richting Schmidt, dan Arne Slot", zegt Kraay junior vervolgens, waarna Van Polen reageert. "Arne deed dat ook wel veel. Die was daar ook wel veel mee bezig. Als die een X-aantal sprintjes had gehaald, keek hij daar ook wel bewust naar”, weet Van Polen, die bij PEC Zwolle nog samenspeelde met Slot.

Kraay junior concludeert vervolgens dat Farioli, ondanks het vele rouleren, wel kan rekenen op de steun van de bepalende spelers bij Ajax. “Waar ik altijd heel erg in geloof is: wat vinden de bepalende spelers van een trainer? En de bepalende spelers bij Ajax die werken heel erg prettig met hem samen”, besluit de oud-voetballer.

