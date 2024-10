Go Ahead Eagles boekt grootste competitiezege van 2024

Go Ahead Eagles heeft voor eigen publiek een ruime overwinning geboekt op Heracles Almelo. De ploeg van trainer Paul Simonis boog een achterstand om en won met 4-1. Daardoor klimt Go Ahead naar de vijfde plek in de Eredivisie, met dertien punten uit vijf duels. Heracles blijft elfde staan. Het is voor Go Ahead de grootste competitiezege van 2024.

Het was pas de tweede minuut, toen arbiter Jeroen Manschot de wedstrijd al moest stilleggen. Een supporter werd onwel op de tribune en kreeg eerste hulp. Na de onderbreking van enkele minuten werd het duel hervat.

Go Ahead was in de eerste helft nog niet bij machte om Heracles in de problemen te brengen. Andersom lukte dat wel: na een scherpe voorzet van Feyenoord-huurling Mimeirhel Benita knikte Luka Kulenovic de bal via het gras binnen.

In de openingsfase van de tweede helft was Go Ahead gevaarlijk uit de standaardsituaties en daar kwam de gelijkmaker ook uit voort. Na een corner kreeg Heracles de bal niet uit het eigen strafschopgebied, was de uitgekomen keeper Fabian de Keijzer volledig uit positie en kon Gerrit Nauber van dichtbij scoren.

Tien minuten na de goal leidde een corner opnieuw tot een megakans: Mats Deijl kopte de bal door naar Victor Edvardsen, die vlak voor het doel faalde in de afronding. De tweede treffer van Go Ahead viel later in de tweede helft echter alsnog. Na slordig balverlies van Ivan Mesik counterde Go Ahead snel en kwam de bal bij invaller Oliver Edvardsen, die in het zestienmetergebied werd gevloerd door De Keijzer. De daaropvolgende penalty werd benut door Deijl: 2-1.

De beslissing viel een minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd, toen Go Ahead de bal overnam aan de zijlijn, snel het zestienmetergebied betrad en Victor Edvardsen als eindpunt van de aanval fungeerde. De assist kwam van de man die dezelfde achternaam draagt, Oliver Edvardsen. In de blessuretijd bereidde Oliver Edvardsen ook de 4-1 van invaller Finn Stokkers voor; na een steekpass kon Stokkers de bal achter De Keijzer schuiven.