Schrikmoment in Deventer: wedstrijd al na een minuut gestaakt

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo is zondagmiddag kort gestaakt geweest. Al in de tweede minuut stopte Jeroen Manschot de wedstrijd, omdat iemand onwel was geraakt op de tribune.

“Er blijkt iemand onwel te zijn geworden”, legde commentator Mark van Rijswijk van ESPN uit. “De wedstrijd wordt stilgelegd zodat eerste hulp verleend kan worden. Het was duidelijk dat er iets was. De supporters waren onrustig en dat hield maar aan. We hebben dit helaas vaker gezien. Iedereen op het veld is vol begrip.”

“Een merkwaardig begin van de wedstrijd. Maar het belangrijkste: laten we hopen dat het met iedereen goed gaat”, aldus de commentator, die zag dat de spelers ook enigszins schrokken. “Je komt om lekker te voetballen. Dan begint de middag zo.”

Het ging om een supporter achter het doel van Go Ahead. Na de onderbreking van enkele minuten klonk applaus in De Adelaarshorst. “Het is een goed teken dat de wedstrijd vrij snel kan worden hervat.”