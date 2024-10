Grote schrik na 'debiele actie' Roel Janssen: 'Zeven wedstrijden schorsing'

VVV-Venlo-verdediger Roel Janssen heeft zich van een slechte kant laten zien in de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Uit frustratie voerde hij een onbesuisde tackle uit op de negentienjarige Ferre Slegers van MVV. Scheidsrechter Kevin Puts greep meteen naar de rode kaart.

Bij een 2-0 stand in de blessuretijd van de tweede helft was Slegers bezig met tijdrekken bij de cornervlag. Janssen wilde daar een eind aan maken en voerde een charge uit met twee benen vooruit. “Zó! Het vlindermes, zo luidt z’n bijnaam, en die doet hij hier eer aan. Hij is z’n frustraties niet meer de baas. Dan is dit niet de juiste manier. Een vlaag van verstandsverbijstering, wat een debiele actie van Roel Janssen”, zei commentator Sjors Blaauw van ESPN.

Op sociale media krijgt Janssen er ook van langs. Sommige voetbalfans roepen op tot een schorsing van vijf, zes of zelfs zeven wedstrijden voor de aanvoerder van VVV.

VVV heeft de komende weken waarschijnlijk een probleem in de achterhoede. Rick Ketting raakte in de tweede helft geblesseerd, terwijl Janssen een schorsing kan verwachten. Samen vormen zij normaliter het centrale verdedigingsduo.

De stoppen slaan door bij 'het vlindermes van de Vinckenhof'🤯#mvvvvv — ESPN NL (@ESPNnl) October 13, 2024