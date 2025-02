MVV - Roda JC plots stilgelegd wegens brand op tribune: 'Hele aparte situatie hier'

De derby tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade is na amper een kwartier stilgelegd door een spandoek dat in brand vloog. Het doek bevond zich in een buffervak, waardoor er geen supporters gewond raakten.

Na ongeveer dertien minuten werd het duel stilgelegd, omdat er plotseling vlammen te zien waren in het vak. Opvallend was de gele rook, een kleur die symbool staat voor Roda JC. Aangezien er geen uitsupporters aanwezig waren in De Geusselt, roept de oorzaak van de brand veel vragen op.

"Het is heel apart, want er is helemaal niemand op dat vak. Hoe kan daar dan ineens vuur ontstaan?", vroeg de ESPN-commentator zich hardop af. Ondertussen wist een persoon met een brandblusser de vlammen snel te doven. "Hele aparte situatie hier in De Geusselt. In een vak waar niemand is, ontstaat plotseling een klein brandje. Het wordt op deze manier opgelost", klonk het verder.

Na het incident werden de andere spandoeken in het buffervak verwijderd. Opmerkelijk genoeg werd er op dat moment ook een drone boven het stadion gespot. De wedstrijd werd na een korte onderbreking hervat.

Het uitvak bij de derby tussen MVV en Roda JC is leeg. Toch is er zojuist een brandje ontstaan in het buffervak naast het lege uitvak, waarbij gele rook te zien was – de kleur van Roda JC. #MVVROD pic.twitter.com/XLsIqLnEPc — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) February 1, 2025 Brandje waar gele rook vanaf komt in een leeg vak haha #mvvROD #ComeOnJC pic.twitter.com/wyG3tzp1l3 — Miss Avocadorable 🥑👩🏼‍💼 (@EigenwijzeTine) February 1, 2025 15' De vlam slaat in de pan. Een stoeltje in het buffervak vat spontaan vlam 🧯.#MVVROD 0-0 — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) February 1, 2025

