Hans Kraay junior live op televisie uitgelachen door Francesco Farioli om kritiek op Ajax

Francesco Farioli sprak zondagavond na de moeizame overwinning van Ajax op FC Groningen (3-1) voor de camera van ESPN met Hans Kraay junior. Toen de verslaggever het in zijn ogen trage baltempo aanstipte, werd hij uitgelachen door de Ajax-trainer.

Ajax won zondag moeizaam van FC Groningen. De Amsterdammers leidden bij rust met 1-0 door een doelpunt van Davy Klassen, maar halverwege het tweede bedrijf kwamen de bezoekers plots langszij via Jorg Schreuders. Branco van den Boomen miste kort erna een strafschop, waardoor Ajax diep moest gaan voor de drie punten. Doelpunten van Wout Weghorst en Chuba Akpom bezorgden de ploeg van Farioli in de blessuretijd toch nog de zege.

“We zijn moe van de wedstrijd. Het heeft ons veel energie gekost. Maar de wedstrijd is positief verlopen. Natuurlijk was het soms moeilijk. Ik zei je voor de wedstrijd al: we gingen de steun van het publiek nodig hebben”, vertelde Farioli aan het begin van het gesprek onder meer tegen Kraay junior.

Kraay junior wilde vervolgens een kritische noot kraken. “De winnende trainer heeft altijd gelijk, maar kun je het enigszins met mij eens zijn dat het er in de tweede helft niet naar uitzag dat jullie nog zouden gaan winnen? Ik vond het tempo aan de bal zó traag…”, zei de verslaggever.

Farioli moest vervolgens opzichtig lachen. “Lach je?”, vroeg Kraay junior aan de Italiaanse oefenmeester. “Ja, ik lach, ja”, antwoordde Farioli. Kraay junior: “Waarom?”

“Waarom? Omdat we een serie hebben gehad van zes wedstrijden in vijftien dagen”, repliceert Farioli. “Dus het is normaal dat het energielevel van de ploeg op dit moment mogelijk iets lager ligt. Ik begrijp niet waarom wij onszelf moeten blijven herhalen en dit moeten blijven uitleggen”, zei Farioli. “Ik vraag alleen maar waarom het tempo zo laag lag...”, onderbrak Kraay junior de Ajax-trainer.

“Dat was het geval niet”, wees Farioli Kraay junior opnieuw terecht. “Je hebt ook te maken met een tegenstander die in de tweede helft de druk opvoerde. Overigens, twee spelers verlieten het veld ook met kramp. De jongens hebben er alles aan gedaan. Je hebt ook te maken met een tegenstander. De overige zeventig minuten hebben we wedstrijd volledig gecontroleerd. We hadden de kans om de wedstrijd in de eerste helft al te beslissen. We misten nog een penalty. We hebben veel kansen gehad. Natuurlijk hadden we de wedstrijd liever wat eenvoudiger geëindigd, maar dat is helaas niet onze huidige realiteit. We weten dat we tot het einde van dit seizoen moeten zweten en vechten voor elk punt”, besloot de trainer van Ajax.

