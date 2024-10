Hans Kraay junior doet opmerkelijke ontboezeming over Oranje-international

is door bondscoach Ronald Koeman aangesproken in de rust van het Nations League-duel tussen Duitsland en Nederland. Dat meldt Hans Kraay junior bij het programma Voetbalpraat op ESPN. De doelman van Brighton & Hove Albion zou Oranje teveel in de problemen hebben gebracht met zijn manier van opbouwen.

“Ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat Bart Verbruggen daadwerkelijk aan zijn oren is getrokken door Ronald Koeman in de rust”, steekt Kraay jr. van wal. “Verbaal dan. Zo van: nu ga je er mee stoppen met iedereen in de problemen brengen, anders gooi ik iemand anders erin. Dat is verbaal gebeurd. Dus er is absoluut tegen hem gezegd: je hebt nu al acht keer in de eerste 25 minuten mensen in de problemen gebracht, ik heb met je afgesproken, Koeman dus, dat we alleen opbouwen als het kan en anders speel je de lange bal. Dat is hij in een keer vergeten.”

Tafelgenoot Mario Been toont zich vervolgens uiterst kritisch in de richting van Verbruggen. “Dat moet je toch zelf ook kunnen bedenken. Als keeper zijnde. Iedere bal zie je een gevaar worden voor jezelf”, vult hij aan. “Het is nou ook niet dat hij lekker werd aangespeeld. Soms heb je van die keepers die perfecte ballen geven. Het waren chocoladeballen op je verkeerde been”, reageert Jan Joost van Gangelen.

“Het waren hobbeldebobbelballen, verkeerde benen”, vervolgt Kraay jr. zijn relaas. “Als jullie trainer zijn met zijn drieën”, richt hij zich vervolgens tot Van Gangelen, Been en Bram van Polen, “ga je dan niet, ondanks het feit dat er zestigduizend mensen zitten, iemand uit de dug-out sturen of een wisselspeler richting de keeper laten gaan, die dan zegt: en je gaat nu alleen nog maar uittrappen.”

Nederlands elftal mist verlengstuk van de coach

Been denkt dat het zelfs nog makkelijker kan. “Als je nou een gebaar maakt naar de keeper, dat is toch al genoeg. Dat weten we toch allemaal. Dat is misschien het gemis bij dit Nederlands elftal: er zijn geen verlengstukken van de coach die in zo’n wedstrijd zien dat dit niet gaat. Frenkie de Jong zou dat wel kunnen. Hij zou zeggen: hé jongens, dit gaat niet. We kunnen niet opbouwen, we gaan nu de lange bal spelen en dan gaan we voor de tweede bal.”

