Hilariteit bij De Avondshow met Lubach om zeer opvallende beelden Denzel Dumfries

Hilariteit om in De Avondshow met Arjen Lubach. In de uitzending van dinsdag werd gelachen om het interview dat Dumfries vrijdag gaf na afloop van Hongarije – Nederland (1-1). Dumfries keek ‘boos’ terwijl hij luisterde naar interviewer Jeroen Stekelenburg, maar ‘ontspannen’ zodra hij vragen mocht beantwoorden.

Cabaretier Diederik Smit, de 'sportredacteur' van het humoristische actualiteitenprogramma, schoof dinsdagavond aan om de interlandperiode van het Nederlands elftal door te nemen. Hij had het over Dumfries, waarna Lubach vroeg: “Denzel Dumfries, dat is toch degene van wie ze zeggen dat hij altijd zo boos kijkt?”

Smit antwoordde: “Ja, dat is een misverstand. Hij kijkt alleen boos als hij luistert. Dat zag je ook vrijdag, na de wedstrijd tegen Hongarije. Als hij praat, is hij ontspannen; als hij luistert, berg je dan maar.”

Dumfries fronste inderdaad zijn wenkbrauwen zodra hij luisterde naar vragen van Stekelenburg. Op YouTube genieten kijkers van de beelden. “Het stukje van Denzels interview was echt geweldig 😂”, luidt de meest gelikete reactie.

