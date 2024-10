Lichte schok bij publiek na grap over Frank de Boer in De Avondshow

De slechte vorm van het Nederlands elftal was dinsdagavond onderwerp van gesprek bij De Avondshow met Arjen Lubach. Van de laatste vijf wedstrijden wist Oranje er slechts één te winnen; bondscoach Ronald Koeman presteert in zijn tweede termijn wisselvallig, al zit hij nog wel ‘heel stevig in het zadel’. In De Avondshow werd een opvallende grap gemaakt over een van zijn voorgangers, Frank de Boer.

Sportnieuws becijferde dat Koeman in zijn tweede periode als bondscoach, die begon op 1 januari 2023, gemiddeld 1,75 punt per wedstrijd pakte. Van de 24 wedstrijden werden er slechts 13 gewonnen. Lang niet alle wedstrijden konden overigens punten opleveren, want er zitten immers ook vriendschappelijke duels en knock-outwedstrijden tussen. Maar voor de statistiek wordt iedere wedstrijd meegenomen.

Met 1,75 punt per wedstrijd presteert Koeman in zijn tweede periode slechter dan Frank de Boer (1,87 punt) en ook slechter dan in zijn eerste periode (1,9 punt). De laatste periode van Louis van Gaal, tussen de zomer 2021 en het WK 2022, was met 2,35 punt per duel het meest succesvol. Wel wist Koeman de halve finale van het EK te bereiken. De Boer (achtste finale EK 2021) en Van Gaal (kwartfinale WK) sneuvelden eerder op een eindtoernooi.

Grap over Frank de Boer

In De Avondshow met Arjen Lubach was het puntengemiddelde onder Koeman dinsdagavond onderwerp van gesprek tussen presentator Lubach en cabaretier Diederik Smit, de vaste ‘sportredacteur’ van het programma. “Ik zeg niet dat hij een slechte bondscoach is, dat zeggen de cijfers. Als je kijkt hoeveel punten hij gemiddeld haalt per wedstrijd, dan doet hij het nog slechter dan Frank de Boer”, zei Smit.

Lubach vroeg vervolgens: “En Frank de Boer is een slechte coach?” Smit antwoordde: “Dat zeg ik niet, dat zeggen de cijfers. Frank de Boer is de slechtste coach sinds Marco Borsato. En Koeman is dus nog slechter.” De Marco Borsato-grap zorgde voor wat geschokt gelach in de studio van De Avondshow.

Oranje slecht in eerste helft

Het programma legde ook op een ander vlak de vinger op de zere plek. Onder Koeman begint het Nederlands elftal opvallend vaak slecht aan wedstrijden. In de uitzending werden beelden getoond van interviews die Koeman gaf na wedstrijden tegen Engeland (6 juni 2019, 3-1 zege na verlenging), Duitsland (6 september 2019, 2-4 zege), Noord-Ierland (10 oktober 2019, 3-1 zege), Italië (18 juni 2023, 2-3 nederlaag), Schotland (22 maart 2024, 4-0 zege), Oostenrijk (25 juni 2024, 2-3 nederlaag) en Duitsland (10 september 2024), 2-2. Steeds zei Koeman in de interviews dat Oranje een mindere eerste helft speelde.

"Ik word er een beetje moe van. Onder Koeman speelt Nederland eigenlijk al jarenlang een slechte eerste helft”, aldus Smit. “Hij moet het team voorbereiden, hij stuurt ze het veld in met een bepaald plan. Dus als hij tijdens de rust steeds het plan moet wijzigen, dan is hij kennelijk niet zo goed in het maken van een plan.” Daarna grapte hij: “Ik denk dat ze voortaan een uur voor de wedstrijd in de kleedkamer alvast de eerste helft moeten spelen. Dan een kwartiertje rust, en als de echte wedstrijd begint, dan beginnen wij dus aan onze tweede helft en dan zijn we top.”

Is Ronald Koeman nog de juiste bondscoach voor het Nederlands elftal? Laden... 18.1% Ja 81.9% Nee 698 stemmen

