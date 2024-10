Duidelijkheid over toekomst Ronald Koeman bij Oranje na wanvertoning tegen Duitsland

Ronald Koeman zit heel stevig in het zadel bij de beleidsbepalers van de KNVB, zo geeft Oranje-watcher Jeroen Stekelenburg van de NOS aan in de Voetbalpodcast van hetzelfde medium. Volgens Stekelenburg is het daarom dan ook nutteloos om te speculeren over een eventueel vertrek van Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal.

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt Stekelenburg met Jeroen Grueter, Arman Avsaroglu en Jeroen Elshoff de positie van Koeman. Stekelenburg geeft toe dat hij twijfelt of de spelersgroep van het Nederlands elftal momenteel een type trainer als Koeman nodig heeft: "Over Koeman wordt vaak gezegd dat hij veel uit een spelersgroep kan knijpen. Hij kan veel dingen herstellen en veranderen, maar ik denk dat deze groep heel erg gebaat is bij een 'procestrainer'. Het is een jonge groep en dit is het moment om er dingen in te slijpen", zegt Stekelenburg, die ziet dat de Duitsers dit onder Julian Nagelsmann veel beter voor elkaar hebben: "Ze hebben geen automatismen en een basis waar ze op kunnen bouwen, zoals de Duitsers wel hebben."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oranje onder vuur: Duitse media zien grote verschil tussen Koeman en Nagelsmann

Over de trainerspositie hoeft echter niet gediscussieerd te worden, zo geeft Stekelenburg aan. De journalist, die Oranje al jarenlang volgt, weet namelijk dat Koeman er erg goed op staat in Zeist: "De feiten zijn wat ze zijn: Ronald Koeman is bondscoach van het Nederlands elftal en blijft dat voorlopig. Hij zit heel stevig in het zadel", stelt Stekelenburg, die ook geen goed alternatief ziet: "Hij behoort ook tot de betere coaches van Nederland en er is niemand vrij die het beter zou kunnen doen. Het is een interessante, maar vrij nutteloze discussie."

Vind jij dat Ronald Koeman de juiste coach is voor het Nederlands elftal? Laden... 20.9% Ja, ik heb er nog vertrouwen in 59.2% Nee, tijd voor een nieuwe coach 19.9% Ik heb twijfels 2416 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ik ga niet stil in een hoekje zitten bij Oranje, zo ben ik niet'

Quinten Timber geniet van de interlandperiode met het Nederlands elftal.