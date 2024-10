Hongaarse media praten over ‘vloek’ na gelijkspel tegen Nederlands elftal

De Hongaarse media zijn blij met het gelijkspel van Hongarije tegen Oranje in de Nations League. Blikk spreekt zelfs over een ‘vloek’ die vrijdagavond doorbroken is.

De laatste keer dat Hongarije won van Nederland was op 17 oktober 1984. Oranje werd destijds met 1-2 verslagen in De Kuip, waarna de Oost-Europeanen geen punt meer pakte tegen het Nederlands elftal. “Een decennialange vloek is verbroken: Hongarije pakt een punt tegen Nederland!”, schrijft Blikk.

Artikel gaat verder onder video

“Er is geen reden tot klagen. Hongarije eindigde met 1-1 tegen Nederland in de Nations League. De ploeg van Rossi leidde door een doelpunt van Roland Sallai, maar de Nederlanders konden gelijk maken - misschien niet onverdiend, afgaande op wat we zagen. Er is eigenlijk geen reden om je te schamen. De veertigjarige vloek werd verbroken, Hongarije pakt eindelijk weer een punt tegen Nederland!”, voegt Blikk eraan toe.

LEES OOK: Van Dijk verlaat trainingskamp Oranje na rode kaart tegen Hongarije

Door een doelpunt van Denzel Dumfries kwam Oranje, met een man minder, op gelijke hoogte. “Hongarije stond bij rust met 1-0 voor - tot grote verrassing gezien de machtsverhoudingen. Qua balbezit hadden de bezoekers een aanzienlijk voordeel. Op het hoogtepunt in de 25e minuut was de verhouding bijvoorbeeld 84-16 in voordeel van Nederland”, analyseert Magyar Nemzet.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaarse bondscoach is eerlijk na clash tegen Nederland: 'Ik vind dit niet leuk'

De bondscoach van Hongarije, Marco Rossi, komt met een ontboezeming na de wedstrijd tegen Nederland.