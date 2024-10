Ihattaren duikt op in Kelderklasse van de zaal, Rijnstreek 3 mist winnaarsmentaliteit

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week hebben we speciale aandacht voor Mo Ihattaren, die opdook bij een Kelderklasse-duel én zorgt een accordeonspeler voor de perfecte sfeer in de derde helft.

De strijd om de lekkerste hapjes

In de loop der jaren is de bodem voor de derde helft een steeds belangrijkere factor geworden. In De Kelderklasse wordt tegenwoordig alles uit de kast gehaald om iedereen van goedgevulde maag te voorzien. Zo was daar deze week ’t vierde van Alcides Zaterdag. Het elftal werd na afloop getrakteerd op broodjes pulled chicken. Een delicatesse die hoog binnenkomt op de lekkernij-meter. Maar in Rotterdam kunnen ze er ook wat van. De inzending van SVV Schiedam bestond uit een complete maaltijd! Surinaamse bami met kip en boontjes. “Ik durf die happjesdienst-battle met Alcides 4 wel aan te gaan”, aldus Bruno van SVV.

Accordeon in de derde helft

En in de derde helft vullen we niet alleen onze voorraden aan, het moet bovenal gezellig zijn. Het tweede van SVBC uit Barger-Compascuum nam een stukje gezelligheid mee naar de uitwedstrijd tegen ’t vierde van Raptim. De balgoochelaars uit Drenthe beschikken niet alleen over voetbaltalent, het team bezit ook een muzikale gave. Eén van de leden besloot zijn accordeon mee te nemen voor de away day 30 kilometer verderop. Het leverde unieke taferelen op. Dat begon al in de bus vóór de wedstrijd met wat vrolijke deuntjes. Na de wedstrijd ging het los in de kantine van Raptim op de klanken van de meegebrachte accordeon. Moraal van het verhaal: wil je een onvergetelijke derde helft? Neem een instrument mee!

Ihattaren legt basis in De Kelderklasse

Het voetbalweekend stond óók in het teken van Mo Ihattaren. Opgekrabbeld uit het diepste dal maakte hij uitgerekend tegen Ajax zijn rentree in de Eredivisie namens RKC Waalwijk. Het was een lange weg voor Ihattaren, die ook De Kelderklasse aandeed. Zo bleek uit de inzending van Cas Poland. Hij stuurde een selfie van hem en Ihattaren naar ons vanuit de zaal. En Ihattaren was niet de enige speler met een Ajax-verleden waartegen Cas het opnam. Ook Ricardo Kishna gaf acte de présence. Maar wat blijft staan is dat ook, wij Kelderklassers, ons steentje hebben bijgedragen aan de revival van Ihattaren.

Rijnstreek mist winnaarsmentaliteit

De mannen van Rijnstreek 3 beleefden afgelopen weekend de full circle van een Kelderklasse. De zaterdag begon met alle goede bedoelingen. In de groepsapp melden liefst 14 jongens zich aan voor de wedstrijd van zaterdag. Maar dan: hevige regenval gooit roet in het eten. De wedstrijd tegen vv Bodegraven gaat niet door. Er wordt besloten om te gaan trainen. Zeven enthousiastelingen bleven over om nog even achter de bal aan te hobbelen. Maar de lokroep van de kantine bleek onweerstaanbaar. Waar de training om 13:00 uur gepland stond, zaten zes van de zeven jongens om 13:05 uur aan een goudgele rakker. Winnaarsmentaliteit.