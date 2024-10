Jaap Stam onthult zijn grote verslaving: 'Nee, dat meen je niet Jaap! Wát?!'

Jaap Stam vertelt in een podcast met Koen Weijland openlijk over een verslaving die hij heeft. De trainer van amateurclub DOS Kampen drinkt veel koffie; hij verrast Koen Weijland met de ontboezeming dat hij ’s ochtends al zeven kopjes opdrinkt.

“Als we praten over verslaafd zijn, dan ben ik het aan koffie”, erkent de voormalig topverdediger in de podcast Weijland & Stam. “In de ochtend heb ik het eerste half uur al drie kopjes op nadat ik wakker ben geworden. Ik denk dat ik in de ochtend wel op een bak of zeven zit, maar in de middag wordt het wel minder.”

Weijland reageert verrast. “Nee, dat meen je niet! Wát?! Dat meen je toch niet, Jaap? Dat is toch niet goed?” Stam lijkt zich echter weinig zorgen te maken: “Het gaat al jaren zo en dan slaap ik ook nog wel redelijk goed. Soms klaag ik wel, dat kan ik wel eerlijk toegeven.”

De 66-voudig international van het Nederlands elftal komt, met een knipoog, met een oproep voor de luisteraars van de podcast. “Ik vind koffie heerlijk en de geur heerlijk. Dus als je nog over hebt, dan weet je waar je het heen kunt sturen.”