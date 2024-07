Jaap Stam doet boekje open over vertrek bij Feyenoord: ‘Verschrikkelijk, daar had ik niet voor getekend’

Jaap Stam heeft zijn verhaal gedaan over zijn vertrek bij Feyenoord. De oefenmeester werd in de zomer van 2019 aangesteld als hoofdtrainer van de Rotterdammers, maar na vijf moeilijke maanden hield hij de eer aan zichzelf en besloot hij op te stappen. In gesprek met The Athletic vertelt hij over de lastige omgeving waarin hij moest werken.

Stam werd in 2019 na een goede periode bij PEC Zwolle door toenmalig technisch directeur Martin van Geel naar Feyenoord gehaald om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. “We hadden afspraken gemaakt over hoe we het seizoen gingen aanpakken wat betreft verkopen en aanwinsten”, begint Stam. “Toen alles rond was, kreeg ik het verzoek van de technisch directeur hem te bellen. Hij vertelde me dat hij zou vertrekken, maar dat ik me geen zorgen hoefde te maken, omdat de algemeen directeur (Jan de Jong, red.), de andere persoon met wie ik had gesproken, wel zou blijven.”

Voor het laatste oefenduel van de voorbereiding werd Stam gebeld door De Jong. “Ik dacht dat hij me belde om me succes te wensen”, herinnert de voormalig verdediger zich. “In plaats daarvan zei hij dat ze binnen een uur zijn vertrek bij de club gingen aankondigen. Ik zei tegen hem: ‘We hadden een overeenkomst. Martin is al weg en nu vertel je mij dat jij ook weggaat. Wie gaat de club besturen?”

Uiteindelijk had Feyenoord niemand klaarstaan om de algemeen directeur over te nemen. “Het was verschrikkelijk”, geeft Stam aan. “Er was stond niemand boven me met wie ik het over spelers kon hebben. De club verkocht spelers voor veel geld, maar dat konden we niet investeren omdat er schulden waren. Daardoor moest ik werken met heel jonge en transfervrije spelers. Het was een vreselijke situatie en na vijf maanden en een 4-0 nederlaag tegen Ajax zei ik dat ik het niet meer ging doen. Hier had ik niet voor getekend”, besluit hij.

