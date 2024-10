Jan Joost van Gangelen uit kritiek: 'Hij is een lekkere speler voor zaalvoetbal of strandvoetbal'

kwam er nooit echt aan te pas in de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland (1-1). De 23-jarige spits van Oranje kon zich niet ontworstelen aan de korte dekking door de Hongaarse verdediging en had volgens analist Hans Kraay junior behoefte aan hulp voorin. Jan Joost van Gangelen zet daarnaast vraagtekens bij de ‘verbetenheid’ van Zirkzee.

Kraay had graag gezien dat Brian Brobbey door bondscoach Ronald Koeman al aan het begin van de tweede helft was ingebracht om Zirkzee te ondersteunen. In plaats daarvan was de Ajacied in minuut 77 de vervanger van Brobbey. “Ik ben trainer geweest op een heel ander niveau dan dit, maar als je tegen zo’n muur speelt, dan zou ik het wel fijn vinden als Zirkzee wat steun krijgt in de punt, in die drukte, tegen drie centrale verdedigers die met hun kont de zestien niet uit komen. In de rust had je Brobbey kunnen brengen.”

“Dan had Zirkzee er een beetje omheen kunnen spelen”, legt Kraay uit bij ESPN. “Zirkzee is geen targetman en dat mag je ook niet van hem verwachten. Het is een mooie, sierlijke nummer 9 die uitstekend kan voetballen met wat ruimte. Hij had behoefte aan een puntspits voor zich, waar hij zelf omheen had kunnen spelen.”

‘Mis verbetenheid bij Zirkzee’

Van Gangelen betwijfelt of Zirkzee wel een echte spits is. “Hij heeft rugnummer 10, dat zegt mij ook wel genoeg. Het is misschien ook meer een nummer 10.” Ook merkt de presentator een verschil tussen Zirkzee en andere Oranje-spitsen. “Als Brobbey erin komt bij Oranje, of een speler als Weghorst, die er nu weliswaar niet bij is, dan zie je een soort gif en gretigheid. Bij sommige nummers 9 zie je die verbetenheid. Bij Zirkzee denk je: dat is een lekkere speler voor een zaalvoetbalteam of voor strandvoetbal. Ik ben benieuwd of hij ooit een speler wordt met twintig goals per seizoen. Daar heb ik echt m'n twijfels over.”

