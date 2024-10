'Juventus heeft nú al genoeg gezien van ex-Ajacied Conceição en hakt knoop door over koopoptie'

Hoewel Francisco Conceiçao pas twee maanden voor Juventus speelt, zou de Italiaanse topclub nú al hebben besloten de koopoptie op de Portugese vleugelspeler te gaan lichten. Ajax liet Conceição afgelopen zomer nog voor 10,5 miljoen euro terugkeren naar FC Porto, maar inmiddels zou hij een veelvoud van dat bedrag op gaan brengen.

Conceição doorliep de jeugdopleiding van Porto en maakte in 2022 een transfer naar Amsterdam voor vijf miljoen euro. Daar kon de jonge buitenspeler nooit echt doorbreken. Na een verhuurperiode aan zijn oude club, werd Conceição in 2024 definitief weer overgenomen door Porto. Juventus huurt de buitenspeler dit seizoen van Porto voor een huursom van zeven miljoen euro, waarbij ook een optie tot koop is bedongen.

Door blessures en een schorsing kwam Conceição tot op heden pas vier keer in actie voor Juventus. Vooral in het uitduel bij RB Leipzig in de Champions League wist hij zich echter in positieve zin te onderscheiden. Door een rode kaart van Michele Di Gregorio, bij een 1-1 tussenstand, kwamen de Italianen destijds met tien man te staan. Benjamin Sesko schoot de thuisploeg even later op voorprong, maar Juve draaide het in ondertal knap om. Conceição leverde de assist bij de gelijkmaker van Dusan Vlahovic en tekende in de slotfase persoonlijk voor de 2-3 eindstand.

De Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio schrijft dat Juventus inmiddels heeft besloten dat Conceição definitief gaat worden ingelijfd. De Italianen zouden de koopoptie in het huurcontract met Porto ter waarde van 30 miljoen euro daartoe willen lichten.

